/VIDEO, FOTOGALERIE/ Na osvědčený letní model příměstského soustředění navázaly fotbalové dorostenky Čáslavi v zimní přípravě. Ve dnech 2. až 4. února k tomu využily pololetní prázdniny. Stihly osm tréninkových jednotek a na závěr přišla řada také na saunu.

Příměstské soustředění čáslavských fotbalistek v rámci zimní přípravy na druhou dorosteneckou ligu | Video: Deník/Luboš Hájek

Třídenní blok začal zostra, a sice posilováním za dohledu atletické legendy Jarmily Kratochvílové. Byla to sice spíše ukázková lekce v posilovně, ale děvčata uslyšela od světové rekordmanky a nejlepší československé běžkyně všech dob řadu cenných rad, které mohou využít pro svůj další fyzický rozvoj.

V domácím prostředí fotbalistky za dohledu trojice trenérů Luboše Hájka, Ivo Duchečka a Marka Bilého využily také atletický ovál, lesopark, umělou trávu, sportovní halu Bios a tělocvičnu Základní školy Sadová. Na obědy chodily do restaurace Na Hřišti.

Celé soustředění bylo velmi dobře připravené, ale mělo jednu zásadní chybu. Z více než dvacetičlenného kádru se ho zúčastnilo málo hráček. V průměru jich bylo každý den deset. A to ještě úplně všechny tréninkové jednotky absolvovaly pouze tři dívky: Iveta Ondráčková, Linda Vokounová a nová akvizice týmu Daniela Petiková, která by měla společně s Ellen Čejkovou přestoupit z Choltic.

Dokopná: čáslavské druholigové fotbalistky zašly do klubu na bowling a raut

„Samozřejmě mě to dost mrzelo. Přípravě i samotnému soustředění jsem věnoval nějaký čas, musel jsem si kvůli tomu vzít v práci dovolenou a pak k tomu holky takhle lajdácky přistoupily. Nabádal jsem je, ať přijdou aspoň na některou tréninkovou jednotku, ovšem některé raději zvolily pohodlí a zůstaly doma. Ani by nešlo jet někam mimo Čáslav,“ byl rozmrzelý trenér Luboš Hájek. Na druhou stranu pochopil, když rodina využila prodloužený víkend třeba k lyžování na horách.

Alespoň část příměstského soustředění absolvovaly: Iveta Ondráčková, Linda Vokounová, Daniela Petiková, Veronika Pospíšilová, Eliška Panýrková, Martina Blehová, Natálie Veselá, Amálie Čudová, Adéla Čejková, Kristýna Bělohlávková a Ellen Čejková.

Podobně to s docházkou zatím vypadá v celé zimní přípravě. „Zhruba deset hráček na sobě pracuje a chce se co nejlépe přichystat na jarní část sezony ve druhé dorostenecké lize, ostatní to až tolik neprožívají a někdy to vypadá, že hledají výmluvy, aby na nějaký trénink nemusely. Své absence se pak nesnaží dohnat ani individuálním tréninkem,“ pokračoval v negativním tónu Luboš Hájek.

Čáslavské dorostenky nasbíraly ve druhé fotbalové lize první zkušenosti a body

Ten doufá, že se docházka hráček do prvního jarního mistrovského utkání, do něhož zbývá už jenom měsíc, zlepší. „S kondičním trenérem Markem Bilým a s mým novým asistentem Ivo Duchečkem se snažíme dělat maximum, ale pokud nebudou chtít na sobě pracovat samy holky, naše snaha vyjde vniveč. Musí si uvědomit, že co nenatrénuji, to pak v zápase nenajdou, a že zimní příprava prostě někdy bolí a výmluvy ničemu nepomůžou,“ řekl kouč Luboš Hájek.

Jeho tým má před sebou čtyři přátelské duely, všechny odehraje na čáslavské umělé trávě: neděle 11. února od 16 hodin se sdruženým celkem Heřmanův Městec/Rozhovice (starší žáci), neděle 18. února od 10 hodin s Uhlířskými Janovicemi (starší žáci), neděle 25. února od 10 hodin se Zbraslavicemi (starší žáci), neděle 3. března od 18 hodin s Poříčany (starší žákyně). Jarní mistrovská premiéra bude na programu v neděli 10. března od 14.30 hodin v pražském Braníku.