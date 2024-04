Unikátní projekt v Čáslavi přenese malé dívky zábavným způsobem do světa fotbalu

/VIDEO/ Fotbalový klub v Čáslavi se připojil do úspěšného projektu UEFA Playmakers. Ten je určen pro dívky od 5 do 8 let, které zábavným způsobem přenese do světa fotbalu. Dívky se budou s fotbalem seznamovat prostřednictvím příběhů Walta Disneyho. První lekce startujte v pondělí 22. dubna v 17 hodin ve sportovním areálu Vodranty v Čáslavi.

Ilustrační foto. | Foto: Pavla Hájková