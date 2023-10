Bývalá čáslavská hráčka se připravovala v dobré fotbalové společnosti v Nymburce

/FOTOGALERIE/ Z pozice náhradnice se na republikový výběrový kemp dívek do 14 let dostala ještě nedávno čáslavská fotbalistka Lucie Hájková. Nejlepší hráčky dané věkové kategorie z Čech a Moravy se připravovaly od 25. do 27. září ve Sportovním centru Nymburk.

Bývalá čáslavská fotbalistka Lucie Hájková (vpravo) na výběrovém kempu WU14 Čechy a Morava v Nymburce. Na snímku se spoluhráčkou z pražské Sparty Klárou Ambrušovou. | Foto: Deník/Luboš Hájek

Lucie Hájková působila v čáslavském klubu od roku 2016 do konce letošních letních prázdnin, kdy ve třinácti letech přestoupila do pražské Sparty. Za ní nyní nastupuje nejčastěji ve středu zálohy buď v první lize starších žákyň, nebo ve druhé lize dorostenek. Výhra s Trutnovem byla po dvouciferných debaklech velmi příjemný nakopávák V Nymburce oblékla mládežnický „reprezentační“ dres a ve vítězném modelovém utkání Čech s Moravou si připsala gólovou asistenci. Své zastoupení měly na kempu kromě pražské Sparty a Slavie také České Budějovice, Plzeň, Teplice, Liberec, Pardubice, Hradec Králové, Jihlava, Brno, Olomouc či Ostrava. Hlavní trenérkou byla Tereza Hoffmannová. FK Čáslav