Na start jarní části druholigové fotbalové soutěže se v neděli 3. března ideálně naladily čáslavské dorostenky. V posledním čtvrtém přípravném utkání porazily dvougólovým rozdílem starší žákyně z Poříčan a navíc udržely čisté konto.

Dorostenky FK Čáslav před přípravným fotbalovým zápasem se staršími žákyněmi SK Poříčany. | Foto: Pavla Hájková

Pro většinu hráček obou týmů to byl zápas na konci jarních prázdnin, a proto se trenéři raději předem dohodli na večerním výkopu na osvětlené umělé trávě. Měli aspoň k dispozici početnější kádr, neboť se jim svěřenkyně stačily vrátit například z hor. Čáslavská lavička tak čítala sedm náhradnic, včetně L. Hájkové, která stejně jako před týdnem dostala souhlas z pražské Sparty.

A právě střední záložnice letenského týmu vyzvala ve zhruba polovině vyrovnaného utkání pěknou průnikovou přihrávkou ke skórování P. Havránkovou, která touto nabídkou nepohrdla a vstřelila úvodní gól.

V dalších minutách sehrála důležitou roli brankářka K. Rozsypálková. Ta v krátkém sledu po sobě předvedla dva různé a oba těžké zákroky, díky nimž mohla Čáslav i v závěrečné třetině pokračovat s čistým štítem. V ní už soupeř nekladl takový odpor a navíc ještě jednou inkasoval, když se po přihrávce V. Pospíšilové trefila L. Vokounová. Čáslavandy si tak v zimní přípravě připsaly po třech porážkách konečně vítězství a navíc s nulou.

Fotbalový ples v čáslavském hotelu Grand odtajnil tři nejlepší hráčky roku

„Holky vzaly generálku se vší vážností a byl z toho pěkný zápas. Hrály pozorně vzadu, dobře kombinovaly a tlačily se do útoku. Mohly dát i víc branek, jen to chtělo větší klid v koncovce a také lepší první dotek,“ řekl čáslavský trenér Luboš Hájek.

Ten si však moc dobře uvědomuje, že minimálně stejný výkon nebude v neděli 10. března na umělé trávě v Braníku stačit. Vždyť zástupkyně Prahy 4 vyhrály na podzim 15:0, což byla pro Čáslav zatím nejkrutější porážka ve druhé lize dorostenek. „Čeká nás hodně těžký začátek jara. Budeme se ho snažit zvládnout co nejdůstojněji,“ dodal Luboš Hájek.

FK Čáslav – SK Poříčany 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) Branky a asistence Čáslavi: P. Havránková (L. Hájková) - 1:0, L. Vokounová (V. Pospíšilová) - 2:0. Rozhodčí: F. Jelínek. Hrací doba: 3x 30 minut. Čáslav: K. Rozsypálková - K. Bělohlávková, A. Vrabcová, M. Blehová, A. Čejková - L. Vokounová, I. Ondráčková, A. Čudová, E. Panýrková - V. Pospíšilová, Luc. Vokounová. Průběžně střídaly: Kar. Rozsypálková, R. Cunningham, D. Petiková, L. Hájková, E. Čejková, P. Havránková, N. Veselá. Trenér: L. Hájek. Příští zápas: ABC Braník - FK Čáslav (neděle 10. března od 14.30 hodin na umělé trávě).

Nekompletní obrana nezvládla brejky Zbraslavic

S nepřítomností hlavně defenzivních typů hráček se v neděli 25. února ve třetím přípravném duelu před začátkem jarní části druhé ligy musely vypořádat čáslavské dorostenky. A to se jim proti starším žákům Zbraslavic s výjimkou první třetiny nepovedlo.

Právě úvodní třicetiminutovka vypadala v podání fotbalistek Čáslavi velmi dobře a o to větší výsledkový kontrast pak nabídlo pokračování. Hosté totiž našli snadnou cestu, jak překonat děravou obranu, a po rychlých brejcích začali otáčet skóre ve svůj prospěch. V tu chvíli možná začaly na horách, kam na začátku jarních prázdnin odcestovaly s rodiči, škytat opory zadních řad A. Vrabcová, M. Blehová a A. Čejková, jak na ně trenér L. Hájek myslel.

Zatímco se za defenzivní činnost mohly Čáslavandy červenat, směrem dopředu to bylo z jejich strany o poznání lepší. Dařilo se zejména Luc. Vokounové, která už v první třetině zkompletovala hattrick a čtvrtý gól přidala v závěru utkání. „Stejně jako s Uhlířskými Janovicemi jsme na tom byli po fotbalové stránce líp, ale srážela nás obranná fáze. Z dobře rozehraného zápasu jsme udělali doslova hokej,“ hořce se pousmál čáslavský trenér Luboš Hájek.

Ten ještě měl prostor experimentovat se sestavou a na umělé trávě toho řádně využil. Navíc jeho dvě, respektive čtyři svěřenkyně doplnily neúplnou jedenáctku soupeře, když první dějství odehrály ve zbraslavickém dresu E. Panýrková a N. Veselá a ve zbytku utkání je vystřídaly E. Čejková a P. Havránková. Ta dokonce zatížila konto svých spoluhráček, toho času protihráček, jednou brankou.

Povolení nastoupit za Čáslav dostala od pražské Sparty L. Hájková, která si zahrála ve druhé polovině zápasu a ke gólu přidala i asistenci.

FK Čáslav – SK Zbraslavice 6:8 (3:1, 1:4, 2:3) Branky a asistence Čáslavi: Luc. Vokounová (P. Havránková) - 1:0, Luc. Vokounová (V. Pospíšilová) - 2:1, Luc. Vokounová (A. Čudová) - 3:1, vlastní (N. Veselá) - 4:2, L. Hájková (L. Vokounová) - 5:6, Luc. Vokounová (L. Hájková) - 6:7. Rozhodčí: L. Hájek (laik). Hrací doba: 3x 30 minut. Čáslav: K. Rozsypálková - Kar. Rozsypálková, K. Bělohlávková, I. Ondráčková, D. Petiková - E. Čejková, L. Vokounová, A. Čudová, P. Havránková - V. Pospíšilová, Luc. Vokounová. Průběžně střídaly: E. Panýrková, N. Veselá, L. Hájková, R. Cunningham. Trenéři: L. Hájek, I. Ducheček.

Střelecký recept se podařilo najít pozdě

Ani osm hráčských omluvenek a jedna neomluvená absence nezabránily čáslavským fotbalovým dorostenkám, aby v neděli 18. února nastoupily v rámci zimní přípravy k druhému přátelskému zápasu se staršími žáky Uhlířských Janovic.

K dispozici byly dvě náhradnice, z nichž jedna - E. Čejková - dokonce pomohla soupeři zkompletovat základní jedenáctku. Ukázala se tak výhoda širokého hráčského kádru, který dívčí tým v současné době má.

V samotném utkání na umělé trávě se stejně jako před týdnem projevila větší tělesná zdatnost mladíků, ovšem Čáslavandy jim zase nedaly nic zadarmo. Snažily se vyrovnat v rychlosti i důrazu, a co se týká fotbalovosti, tak na tom snad byly i o něco lépe. Měly mírnou územní převahu, velký počet rohových kopů toho byl důkazem, ale fotbal se hraje na góly a ty stříleli hlavně uhlíři.

Čáslavský tým skóroval až v poslední třetině, kdy trenér a zároveň i hlavní rozhodčí L. Hájek zvolil ofenzivnější rozestavění a začala dobře spolupracovat útočná dvojice V. Pospíšilová - Luc. Vokounová. A také se projevila lepší fyzická kondice domácího celku. Hrát delší dobu, bylo by to asi ještě zajímavé.

„Holkám se docela dařilo, jen to chtělo najít střelecký recept dřív než v poslední desetiminutovce, šance na to byly. Také jsme kopali minimálně deset rohových kopů, ale pokaždé se jednalo o stejnou variantu, byť jich máme natrénováno víc. A kdy jindy si to vyzkoušet než v přípravném zápase. Na druhou stranu holky chválím za bojovný výkon a snahu udělat něco s výsledkem až do závěrečné minuty,“ řekl čáslavský trenér Luboš Hájek.

FK Čáslav – FK Uhlířské Janovice 2:5 (0:2, 0:2, 2:1) Branky a asistence Čáslavi: V. Pospíšilová (Luc. Vokounová) - 1:5, Luc. Vokounová (V. Pospíšilová) - 2:5. Rozhodčí: L. Hájek (laik). Hrací doba: 3x 30 minut. Čáslav: K. Rozsypálková - K. Bělohlávková, A. Vrabcová, M. Blehová, A. Čejková - Luc. Vokounová, L. Vokounová, I. Ondráčková, A. Čudová, D. Petiková - V. Pospíšilová. Průběžně střídala: Kar. Rozsypálková. Za soupeře hrála: E. Čejková. Trenér: L. Hájek.

Tým z Pardubického kraje byl těžký kalibr

K záživnější části zimní fotbalové přípravy přešly v neděli 11. února čáslavské dorostenky, když si k prvnímu přátelskému utkání na umělé trávě pozvaly sdružený tým starších žáků Heřmanova Městce a Rozhovic, hrající krajský přebor.

Zástupce Chrudimska a Pardubického kraje byl pro Čáslavandy hodně těžký kalibr. Sice se snažily, ale rychlý a důrazný soupeř byl očividně nad jejich síly.

„I tak se pro nás jednalo o dobrou prověrku, protože v úvodu jarní části druhé dorostenecké ligy narazíme na Braník a Teplice, které proti nám na podzim hrály podobným stylem jako právě náš první soupeř v zimní přípravě a moc nám toho nedovolily,“ připomněl čáslavský trenér Luboš Hájek. Ten by se rád ve zbývajících třech přípravných zápasech zaměřil na výstavbu hry a nácvik herních rozestavění.

Poprvé si v čáslavském dresu zahrály D. Petiková a E. Čejková, které by měly přestoupit z Choltic.