„Předně bych chtěl poděkovat předsedovi Okresního fotbalovému svazu Kutná Hora Janu Ďoubalovi za vyřízení vstupenek a pak také čáslavskému klubu za zajištění dopravy,“ řekl na úvod trenér druholigových dorostenek Luboš Hájek.

Výprava byla zvědavá nejen na nový stadion s názvem CFIG Arena, který byl slavnostně otevřen letos v únoru, ale hlavně na výkon české ženské reprezentace. Ta by v případě vítězství postoupila do elitní skupiny Ligy národů, což se po přesvědčivé výhře 4:0 podařilo a oslavy mohly vypuknout hned na hrací ploše.

Zvláštní náboj mělo mezinárodní utkání pro trenéra Luboše Hájka. V nominaci nejlepších fotbalistek České republiky totiž už poněkolikáté nechyběla slávistka Kristýna Růžičková, jejímž se stal ještě v kutnohorské Spartě před deseti lety vůbec prvním trenérem.

„Přál jsem si, aby Kristýnka nastoupila proti Slovinsku v základní sestavě, ale musel jsem si počkat až do 62. minuty. Pěkně brousila pravou lajnu a poslala několik nebezpečných centrů do pokutového území. Třešničkou na dortu pak bylo krátké setkání na konci zápasu, kdy jsme se spolu pozdravili a pogratuloval jsem jí k výkonu i postupu. Měl jsem z toho skvělý pocit,“ vyznal se Luboš Hájek.

Vzpomínka trenéra na fotbalové začátky Kristýny Růžičkové

Prvním fotbalovým trenérem K. Růžičkové byl v kutnohorské Spartě L. Hájek. Ten v ní viděl talent už na konci června roku 2013 při rozlučce svého přípravkového týmu v Hlízově, kde si proti sobě zahrály děti a maminky.

„Tehdy tam s rodiči doprovodila o tři a půl roku mladšího bratra Daniela a zapojila se do hry. Hned jsem ji pozval do týmu, ať to s námi od nové sezony zkusí, že se určitě stane posilou. I když se rodiče obávali, jak jejich dcera bude všechny sportovní a volnočasové aktivity stíhat, dobře to dopadlo a Kristýnka začala hrát pravidelně fotbal. Jsem velice rád, že to dotáhla takhle daleko, a pořád jí fandím,“ uvedl Luboš Hájek, který nyní už několik let trénuje mládež v Čáslavi, včetně dívčího celku.

Kristýna Růžičková v červnu roku 2014 ještě se spoluhráči a trenéry ze starší přípravky Sparty Kutná Hora.Zdroj: Pavla Hájková