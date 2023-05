/FOTOGALERIE, VIDEO/ „Na kafe s hejtmankou“ byli pozváni do čáslavského hotelu Grand obyvatelé města a blízkého okolí. Zájem o besedu s Petrou Peckovou a radním pro oblast dopravy Petrem Boreckým byl obrovský, důkazem byl „narvaný“ salonek a také více než tříhodinové povídání.

Ze setkání Na kafe s hejtmankou Petrou Peckovou v hotelu Grand v Čáslavi. | Foto: Vladimír Havlíček

Petra Pecková informovala o práci a cílech krajského úřadu a hlavně si vyslechla radosti i strasti čáslavských občanů. Hejtmanka „kafechtivé“ zájemce přivítala slovy: „Moc ráda si poslechnu v milém prostředí, co pro vás můžeme z úrovně krajské správy dělat lépe, co se vám líbí a co vás trápí a jestli to můžeme ovlivnit, nebo co si myslíte, že bychom měli prosazovat z pozice kraje do celostátní úrovně.“

Témat bylo tolik, že se je zdaleka nepodařilo probrat. Není divu, že největší zájem vzbudilo téma čáslavské skládky, s ní spojeného obchvatu a souvisejících problémů. Podle hejtmanky je lepší před neférovým bojem a rozdělováním společnosti dát přednost dohodě. A upozornila na sílu dobře zorganizovaného referenda. „Měli byste mít všichni stejný zájem na rozvoji města,“ ukončila vyhrocenou debatu o skládce nejvyšší představitelka Středočeského kraje.

Jana Obořilová z Čáslavi a prezidentka Zuzana Čaputová mají buldočí povahy

Padla celá řada otázek, ta poslední zněla: „Jaký lék užíváte spolu s Petrem Boreckým, abyste si zachovali pohodu a nadhled, jak jste předvedli v Čáslavi?“ Podle hejtmanky je tím lékem slušnost, upřímnost a transparentnost. „Chovám se stejně v osobním životě i v politice,“ prozradila ten zázračný lék Petra Pecková.

Vladimír Havlíček