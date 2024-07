/VIDEO, FOTOGALERIE/ Z Čáslavi k jeruzalémské Zdi nářků, aneb zajímavosti o zdi, kterou sami Židé nazývají Západní zeď. Prozradím vám, jaké přání jsem vložil mezi kamenné bloky, proč musíte u zdi couvat, a zavedu vás do míst, kam nesmí ženy. A také prozradím tajemství „nebeské pošty“, málokdo totiž ví, kam se „ztrácejí“ přáníčka vsunutá mezi kamenné bloky.

Nejdříve trocha nezbytné historie. Zeď je pozůstatkem Druhého chrámu, zbořeného Římany po roce 70. Současná stavba z velkých vápencových kvádrů vznikla při úpravách Chrámové hory za vlády Heroda Velikého. Původní „První chrám“, postavený za krále Šalomouna kolem roku 950 př. n. l., byl v roce 586 př. n. l. zničen Babyloňany. Podle pověsti se v chrámu nacházela takzvaná Archa úmluvy, ve které bylo na kamenných deskách vyryto deset Božích přikázání, hůl patriarchy Árona a kousek manny, která podle Bible živila Židy po čtyřicet let putování po poušti.

Po návratu Židů z babylonského zajetí v roce 537 př. n. l. byl chrám obnoven, ovšem právě za Herodovy vlády byl tento „Druhý chrám“ velkoryse přestavěn a celá plocha pahorku byla zpevněna a upravena. Zmíněná zeď nebyla přímo součástí „novostavby“, byla to opěrná zeď terasy, na níž chrámový komplex stával, nicméně po opětovném zničení chrámu Římany byla zeď tím nejnápadnějším, co z Herodových staveb zbylo.

Staré město, včetně zdi, přešlo po „šestidenní válce“ v roce 1967 pod vládu Izraele a od té doby je po dvou desetiletích jordánské nadvlády opět přístupná Židům i nežidům. Po válce byla zbořena čtvrť, která stála naproti zdi, a na jejím místě bylo vybudováno náměstí pro modlící se a návštěvníky.

| Video: Youtube

Právě toto místo je posvátné, je to synagoga pod širým nebem. Tento prostor je rozdělen na několik částí. Ženy mají vyhrazenou pouze třetinu oproti mužům, kteří mají zbylé dvě třetiny, protože judaismus zakazuje společnou modlitbu. To je dnes sporem i v izraelském parlamentu – Knesetu, ženy požadují stejnou část jako muži.

Zeď pokračuje téměř šedesátimetrový tunelem do vnitřních prostor domů, které byly postavené v pozdějších dobách, součástí je vnitřní synagoga. Do tohoto nejkrásnějšího prostoru je přístup ženám sice zapovězen, ale nezoufejte, pro manželku s dcerou a ostatní dámy jsem pořídil video.

Další tunel byl objeven pod Zdí nářků relativně nedávno. Arabové ho používali jako odpadní stoku. Když byl odvodněn a vyčištěn, byla zde objevena ulice z doby Ježíše a původní obří kvádry. Z nich král Herodes budoval opevnění Chrámové hory a Druhý chrám. Tunel se od svého otevření v roce 1996 těší velkému zájmu, je třeba si jeho prohlídku objednat alespoň tři týdny předem.

A proč nežidé říkají stavbě Zeď nářků? Už ve středověku se poutníci do Svaté země podivovali nad tím, jak u zdi Židé „se sténáním naříkají a trhají svůj šat“. Jak naříkají nad ztrátou chrámu. A nesprávný název byl na světě. Nyní se na směrovkách pro zahraniční návštěvníky setkáte s názvem Western Wall.

| Video: Youtube

A proč odcházíme od zdi pozpátku a nikdy se k ní neotáčíme zády? Protože je slušné mít tvář obrácenou stále k Bohu, který je ve stavbě stále přítomen. Pokud chce věřící nebo turista vložit přání napsané na kousku papíru a dát do štěrbiny zdi, musí mít pokrývku hlavy, ženy navíc zahalené tělo.

A jak je to s těmi papírky zasunutými mezi kmeny? Nebojte, nepřijdou vniveč. Jednou za čas jsou obřím vysavačem vysáty i z těch nejmenších štěrbin a poslány na místo určení. Tím je blízká Olivetská, chcete-li Olivová hora. Věřící doufají, že z tohoto místa je nejblíže k Bohu a přání jsou „expedována“ přímo do nebe. A jestli tato „nebeská pošta“ funguje? Tak to už nechám na názoru každého, já jsem se osobně přesvědčil, že funguje náramně!

A už zbývá odpověď na otázku poslední, jaká přáníčka jsem vložil mezi prastaré kamenné bloky a poslal přes Olivovou horu do nebe. První vložené přáníčko bylo za moji milovanou rodinu. Druhé za nejkrásnější zemi na světě – za Českou republiku. Nyní bych tam vložil ještě třetí. Za oběti zavražděné v Izraeli teroristy během šábesu 7. října 2023 při takzvané „Černé sobotě“. Za civilní oběti v Pásmu Gazy. Za oběti bratrovražedné války na Ukrajině. Za všechny oběti nesmyslných válečných konfliktů na celém světě.