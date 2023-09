/FOTOGALERIE/ Nejdřív slavnostní zahájení výstavy obrazů Igora Hlavinky „Hory, moře, nebe a jiné bytosti“, potom pokračování cyklu setkání, na němž básník Milan Ohnisko svěžím a komunikativním způsobem tentokrát představí dílo již zesnulého básníka Ivana Martina Jirouse alias Magora Jirouse. Takový program nabídne ve středu 6. září od 18 hodin čáslavský klub Gumárna.

Básník Ivan Martin Jirous na výstavě. | Foto: Sylva Horáková

Vstup je volný a zmíněná výstava potrvá do čtvrtka 19. října.

Básník Milan Ohnisko.Zdroj: se svolením platformy NOVA FORMAMilan Ohnisko je básník, nakladatelský a časopisecký redaktor a kulturní publicista. Za minulého režimu pracoval v pomocných zaměstnáních, působil v disentu, podepsal Chartu 77. Je zástupcem šéfredaktora literárního obtýdeníku Tvar. Vydal řadu básnických knih, za sbírku Světlo v ráně (2016) obdržel cenu Magnesia Litera za poezii. Je také autorem knižních rozhovorů s hudebníkem Davidem Kollerem Who The Fuck Is David Koller? (2017), moderátorkou Danielou Drtinovou Jako bych žila dva životy (2020) a politikem Ivanem Bartošem Hurikán Ivan (2021). Žije a pracuje v Praze.

Ivan Magor JirousZdroj: DENÍK/Lubomír StehlíkIvan Martin Jirous byl český básník, publicista a výtvarný kritik, spiritus agens – vůdčí duch českého undergroundu. Je znám především spoluprací s nezávislou rockovou skupinou The Plastic People of the Universe. V době normalizace byl za své politické názory pětkrát vězněn. Stal se držitelem literární ceny Jaroslava Seiferta za celoživotní básnické dílo a ceny Toma Stopparda za dílo Magorovy labutí písně. Narodil se 23. září 1944 v Humpolci a zemřel 9. listopadu 2011 v Praze.

Malíř Igor Hlavinka.Zdroj: FB Igor HlavinkaMalíř Igor Hlavinka se rád toulá po horách, ať už skutečných nebo namalovaných. Jeho cyklus monochromních maleb horských krajin začal vznikat v roce 2007. Čerpal v něm především ze svých zážitků po horských cestách. Inspiroval se asijskou tušovou malbou, ale i obrazy slavného romantika C. D. Friedricha. Minimalistickou formou – náznakem – evokuje nehybnost hor v kontrastu ke stálým proměnám prostoru zaplněného mraky a mlhou. Cyklus Moře maluje od roku 2020. Obrazy ostrovů ze zálivu Kvarner zachycují světelnou atmosféru při níž se moře oslnivě leskne v odpoledním slunci. Ve stejném roce vytváří i další cyklus olejomaleb Moře v mlze. Obrazy zachycují okamžik, v kterém se horizont moře spojuje s nebem. Skryté slunce vytváří z mlhy zářící prostor. Cyklus Moře v mlze se pozvolna proměnil v nový cyklus nazvaný Nebe. Obloha v něm zastupuje nezobrazitelné „nebe v nás“. Nebe se stává symbolem posvátného sídla bohů, věčného blaženství svatých, ale i nerozlišené zářící prázdnoty, původní Jednoty, která podle mistrů Tao předcházela stvoření. Harmonie barev i potlačení rukopisu odpovídá smíru protikladů, kosmické harmonii.

Program připravila platforma NOVA FORMA.

Výstava o knížatech z Lichtenštejna. Rod patřil k nejbohatší tuzemské šlechtě