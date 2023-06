/FOTO/ Tradiční dernisáž ukončí čtvrtou skupinovou výstavu Smích, strach a smrt v čáslavském klubu Gumárna. Víkendová nabídka při té příležitosti obsahuje program pro celou rodinu, uspokojí děti i rodiče. Vstup na všechny akce je volný.

Máša Černá Pivovarová, kurátorka výstavy Smích, strach a smrt v čáslavském klubu Gumárna. | Foto: se svolením Kamily Ženaté

Začíná se říkat v končinách blízkých i vzdálených, že v Čáslavi mají jedno kouzelné místo. Vzniklo v částečně rekonstruované industriální hale bývalé gumárny a letos již počtvrté hostí velkou skupinou výstavu. Díky velkému úsilí se postupně stává Gumárna místem známým ve světě umění. Reakce na sociálních sítích, ohlasy v tisku a celostátním vysílání Českého rozhlasu na stanici Vltava, velká návštěvnost vernisáže, to vše svědčí o dobře našlápnutém programu a dramaturgii.

Výstava v Gumárně poradí, jak je možné se strachem pracovat skrze smích

Výstava „Strach, smích a smrt“, která byla vernisáží zahájena v pondělí 29. května, se zabývá prastarým, ale v současné době silně aktuálním, námětem: Jak je možné se vypořádat se strachem skrze smích. A industriální prostředí Gumárny dodalo vystaveným dílům další osobitý rozměr. Kurátorka projektu, Máša Černá Pivovarová, oslovila 11 umělců, kteří patří k renomovaným tvůrcům současné výtvarné scény. Skvělou hudební část vernisáže obstaral jeden z vystavujících František Skála se svojí formací Třaskavá směs.

Dva dny v Gumárně

sobota 24. června od 10.00 do 12.00 hodin

Workshop – akvarel s Marií Ladrovou

Základy akvarelu vycházejícího z čínské tušové malby představí v Čáslavi již potřetí Marie Ladrová. Zkusit si lze malbu provázanou schnutím papíru. Dílna je určena pro začátečníky i pokročilé. Marie Ladrová je virtuózní malířka, dovednost, s kterou používá techniku akvarelu, dokáže srozumitelně předat i těm, kteří se necítí jako výtvarně nadaní. Příspěvek na materiál je 200 korun.

sobota 24. června od 11.00 a 15.00 hodin, neděle 25. června od 11.00 hodin

Komentované prohlídky výstavy s kurátorkou Mášou Černou Pivovarovou



Máša Černá Pivovarová získala v roce 2022 hlavní cenu Akademie vizuálního umění za přípravu výstavy Moskevská gotika Viktora Pivovarova v Národní galerii ve Veletržním paláci a cenu za monografickou knihu o Viktoru Pivovarovovi Ach!

sobota 24. června od 14.00 do 16.00 hodin

Workshop Smíchem proti strachu se Zdenkou Švadlenkovou

Každý se někdy bojí, to víme od pradávna. A že úsměv a smích pomáhá, také není žádným tajemstvím. Pojďme společně prohledávat nekonečné množství tváří smíchu a pak si je vzít jako inspiraci pro výrobu rozesmáté škrabošky. Zdenka Švadlenková pracovala jako programový pracovník – dramaturg v Kulturním a vzdělávacím centru Městské knihovny v Praze. Tři roky zastávala pozici vedoucí lektorského oddělení v Galerii Rudolfinum. Workshop pro děti od 7 do 80 let, od 5 let s pomocí rodičů.

sobota 24. června od 17.30 hodin

Koncert dua MR na dvoře Gumárny



Kapela MR tvoří Marie Ladrová (zpěv, kytara, těremin, viola) a Lída Bartošová (baskytara, zpěv). Žánrově se v současnosti pohybují v oblastech psychedelického indie folku a alternativního rocku s prvky elektroniky a ambientu. Zpívají zemitě, vířivě, jemně, ostře, z cest o míjení, čekání, bolesti, ztrátě, zmaru, naději, moci hojivých procesů a uzdravování, potřebě pevných kořenů, všudypřítomné propojenosti, o koncích starého a začátcích nového, s respektem vůči silám přírody a moudrosti předků. Texty písní tvoří vlastní tvorba MR a koláže textů (například Khalil Gibran, Erich Fromm, Olga Tokarczuk, Platón, David Abram).

sobota 24. června od 19.30 hodin

Koncert Moniky Načevy a Zdivočilých koní na dvoře Gumárny

Monika Načeva je výraznou hudební osobností, která se objevila začátkem 90. let jako zpěvačka temných básní Jáchyma Topola. Její dráha je spjatá s kytaristou Michalem Pavlíčkem, se kterým do dnešní doby vystupuje a spolupracuje. Jako herečka hrála v kultovních divadlech A-studio Rubín, Ha-divadlo a Sklep. Spolupracovala s divadelními skupinami Secondhand Woman a Vosto5. V současné době hraje v dětském divadle Minor. V Českém rozhlase Vltava je autorka pravidelného pořadu „Sedmé nebe s Načevou“. Monika Načeva zhudebňuje básně umělců z 60. až 80. let – poezii Ivana Martina Jirouse, Pavla Zajíčka, Vladimíry Čerepkové, Václava Hraběte, ale i méně známou, jako jsou texty Věry Jirousové nebo Šárky Smazalové. Zpěv: Monika Načeva, bicí: Markéta Pták, klávesy: David Kabzan.

Fairtradový festival na hradbách v Čáslavi se konal v latinsko-americkém stylu

neděle 25. června od 10.00 do 12.00 hodin

Workshop Křehký svět s Kateřinou Strach Tichou a Michalem Strachem



Kreativní workshop, kde se najdou děti všech věkových kategorií i jejich rodiče. Pomocí jednoduchého principu budou vytvářet zvířátka a postavičky z kukuřičných křupek. Pro starší děti bude připraven materiál pro mini divadelní scénu, z figurek se mohou stát loutky pro improvizované představení. A protože vše je pomíjivé, lze vytvořený křehký svět nakonec sníst. Lektoři workshopu jsou Čáslavanům dobře známí z mnoha veřejných vystoupení a aktivit.

neděle 25. června od 14.00 hodin

Básník Ohnisko představuje básníka Egona Bondyho

Milan Ohnisko přibližuje poutavým a svérázným způsobem tvorbu a život významných básníků v cyklu nazvaným Básník Ohnisko představuje…, jenž již získal v Čáslavi své věrné posluchače. S Egonem Bondym se znal osobně, o to autentičtěji o něm dokáže vyprávět. Egon Bondy, vlastním jménem Zbyněk Fišer (20. ledna 1930, Praha – 9. dubna 2007, Bratislava), byl český básník, prozaik a filozof, výrazný inspirátor českého undergroundu.

Program připravila platforma NOVA FORMA.

Kamila Ženatá