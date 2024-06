Z vlastivědného výletu spolku Včela Čáslavská do Ratají nad Sázavou.

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Do Ratají nad Sázavou vyrazili v úterý 18. června na vlastivědný výlet členové Muzejního a vlastivědného spolku „Včela Čáslavská“ a také zájemci o historii z řad veřejnosti. Především díky místním ochotným patriotům se návštěvníkům výletu otevřely také prostory běžným „smrtelníkům“ nepřístupné.

Městys Rataje nad Sázavou se nachází ve Středočeském kraji v okrese Kutná Hora. První písemná zmínka pochází z roku 1289. Mezi pamětihodnosti patří hrad Pirkštejn, ratajský zámek, kostel sv. Matouše, kaple sv. Antonína, kaple sv. Václava a městské opevnění.

Městys dobře znají vodáci, milovníci Posázaví, historických památek, trampové a také hráči počítačové hry Kingdom Come: Deliverance. Děj se odehrává na pozadí skutečných historických událostí a také na reálných místech. Díky této hře není v kraji nouze o turisty doslova z celého světa.

Hrad Pirkštejn či Pirkenštejn známe z pohádky. Proslavila ho scéna, kdy princ Bajaja opouští zpustlé rodové sídlo, vkládá klíč pod kámen vedle hradní brány a vydává se do světa hledat štěstí jako němý zahradník. Návštěvníci nyní vyhledávají toto místo právě kvůli bráně, z které v pohádce na koni vyjíždí budoucí král Bajaja za princeznou v podání Magdy Vašáryové.

| Video: Youtube

Místní školu proslavil seriál Škola Na Výsluní v hlavní roli s herečkou Veronikou Žilkovou. Prvorepublikových filmů, kde se objevil městys, bylo natočeno několik. A není divu, vždyť v Ratajích se v té době scházela na výletech pražská „smetánka“.

| Video: Youtube

„Včelí“ výletníci z Čáslavi si prohlédli zámek a sešli o do jeho podzemí, kde je přivítaly dvě kostry. Poté se vydali do barokního kostela sv. Matouše. Dále pokračovali k hradu Pirkenštejn. Ti odvážní se „vydrápali“ po chatrných schodech na místní věž. Ti ještě odvážnější se „spustili“ do místního rozsáhlého podzemí.

| Video: Youtube

Poslední zastávkou byla prohlídka kamenného torza, které na první pohled není zajímavé. Ve skutečnosti se jedná o archeologickou superzáhadu! Je to zbytek románského kostela či není? Některé indicie tomu napovídají. Důkazy však chybí, alespoň prozatím.

| Video: Youtube

Vlastivědný výlet pro členy spolku a veřejnost byl úspěšný. Přinesl zábavu, dobrou pohodu, ale také nové informace a poučení v oblasti historie. Je to zásluha především starosty spolku Filipa Velímského. Není divu, že každoročně přibývá výletníků z řad veřejnosti. Nezbývá, než se těšit na příští vlastivědný výlet.