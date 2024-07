Informaci potvrdila vedoucí Oddělení evidence nemovitých památek (NPÚ) Středočeského kraje Šárka Koukalová, která má na věci velkou zásluhu. Podklady spolu s ní chystala i architektka Radka Neumanová a členové Iniciativy za záchranu přechodové lávky u čáslavského vlakového nádraží.

Národní památkový ústav má doporučující stanoviska dvou orgánů: Regionální komise pro posuzování návrhů na prohlášení věci za kulturní památku a Metodického centra průmyslového dědictví v Ostravě.

„Jedná se o stavbu z roku 1909. Délka příhradové konstrukce lávky je přes 120 metrů, má tři pole, rozpon jednotlivých je tedy přibližně 40 metrů. Konstrukčně lávka sice není výjimečná, ale je prakticky poslední dochovaná v těchto dimenzích, čímž se výjimečnou stává,“ řekla architektka Radka Neumanová.

O tom, zda lávka půjde nakonec do šrotu, nebo bude opravdu kulturně ochráněna, rozhodne až Ministerstvo kultury ČR. Podle zkušeností podobná řízení trvají rok až dva.

Iniciativa s více než 760 hlasujícími

Snahu o zachování lávky započala Iniciativa za záchranu přechodové lávky u čáslavského vlakového nádraží: „Nechceme, aby lávka v Čáslavi skončila ve šrotu“. Hlavní iniciátor Tomáš Ouředník vytvořil úspěšnou anketu a sestříhal speciální video ze záběrů z dronu Marka Černého.

| Video: Youtube

Následovala i výzva pro veřejnost, aby se zapojila akcí „Vyfoť lávku“ do její záchrany.

Fotografie pořízené na vlakovém nádraží v Čáslavi po veřejné výzvě „Vyfoť lávku“ arrow_left arrow_right info Zdroj: se svolením Tomáše Ouředníka 1/15 Fotografie pořízená na vlakovém nádraží v Čáslavi po veřejné výzvě „Vyfoť lávku“.

info Zdroj: se svolením Tomáše Ouředníka 2/15 Fotografie pořízená na vlakovém nádraží v Čáslavi po veřejné výzvě „Vyfoť lávku“.

info Zdroj: se svolením Tomáše Ouředníka 3/15 Fotografie pořízená na vlakovém nádraží v Čáslavi po veřejné výzvě „Vyfoť lávku“.

info Zdroj: se svolením Tomáše Ouředníka 4/15 Fotografie pořízená na vlakovém nádraží v Čáslavi po veřejné výzvě „Vyfoť lávku“.

info Zdroj: se svolením Tomáše Ouředníka 5/15 Fotografie pořízená na vlakovém nádraží v Čáslavi po veřejné výzvě „Vyfoť lávku“.

info Zdroj: se svolením Tomáše Ouředníka 6/15 Fotografie pořízená na vlakovém nádraží v Čáslavi po veřejné výzvě „Vyfoť lávku“.

info Zdroj: se svolením Tomáše Ouředníka 7/15 Fotografie pořízená na vlakovém nádraží v Čáslavi po veřejné výzvě „Vyfoť lávku“.

info Zdroj: se svolením Tomáše Ouředníka 8/15 Fotografie pořízená na vlakovém nádraží v Čáslavi po veřejné výzvě „Vyfoť lávku“.

info Zdroj: se svolením Tomáše Ouředníka 9/15 Fotografie pořízená na vlakovém nádraží v Čáslavi po veřejné výzvě „Vyfoť lávku“.

info Zdroj: se svolením Tomáše Ouředníka 10/15 Fotografie pořízená na vlakovém nádraží v Čáslavi po veřejné výzvě „Vyfoť lávku“.

info Zdroj: se svolením Tomáše Ouředníka 11/15 Fotografie pořízená na vlakovém nádraží v Čáslavi po veřejné výzvě „Vyfoť lávku“.

info Zdroj: se svolením Tomáše Ouředníka 12/15 Fotografie pořízená na vlakovém nádraží v Čáslavi po veřejné výzvě „Vyfoť lávku“.

info Zdroj: se svolením Tomáše Ouředníka 13/15 Fotografie pořízená na vlakovém nádraží v Čáslavi po veřejné výzvě „Vyfoť lávku“.

info Zdroj: Deník/Jana Adamová 14/15 Tomáš Ouředník, hlavní iniciátor záchrany železniční přechodové lávky pro pěší v Čáslavi z roku 1909.

info Zdroj: Marek Černý 15/15 Záběr z dronu na železniční přechodovou lávku pro pěší v Čáslavi i část města.

V internetové anketě iniciativy Co s přechodovou lávkou u vlakového nádraží v Čáslavi? hlasovalo více než 760 občanů. Jejich drtivá většina – 85 procent – si přeje lávku zachovat.

Rekonstrukce nádraží s lávkou, nebo bez ní?

Na konci dubna začala v Čáslavi rekonstrukce více než 150 let staré nádražní budovy. Podle Správy železnic by měla skončit na jaře roku 2025. „V Čáslavi se připravuje také celková rekonstrukce kolejiště včetně nových nástupišť a podchodu. Tyto práce by měly začít za tři roky,“ informovala státní organizace Správa železnic.

Dříve Správa železnic naznačovala, že projekt rekonstrukce čáslavského nádraží nepočítá s přechodovou lávkou. A právě kvůli tomu vznikla zmíněná iniciativa. „Nejsme proti modernizaci vlakového nádraží v Čáslavi – souhlasíme s rekonstrukcí nádražní budovy i s modernizací nástupišť, nejsme proti vybudování podchodu. Usilujeme „jen“ o to, aby lávka byla zachována jako historicky výjimečná stavba,“ zdůraznil Tomáš Ouředník.

Národní památkový ústav doporučuje, aby zachování lávky a jejího provozu bylo součástí zadání projektu úpravy kolejiště.