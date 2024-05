/FOTOGALERIE, VIDEO/ Oblíbená zpěvačka Heidi Janků se postarala o zpěv a zábavu při filipojakubské noci v Čáslavi. Udělala tak radost nejen dětem, ale také jejich tatínkům. Při čáslavském „pálení čarodějnic“ přesvědčila publikum, že „královna dětských srdcí“ je oprávněná přezdívka.

Z koncertu zpěvačky Heidi Janků při pálení čarodějnic v areálu Národního zemědělského muzea v Čáslavi. | Foto: Vladimír Havlíček

V rámci svého vystoupení totiž děti nejrůznějšího věku doslova „uhranula“. Tedy očarovala, ale samozřejmě v dobrém slova smyslu! Při nejrůznějších soutěžích si totiž, svou empatií a schopností vcítit se do dětské duše, získala přízeň každého maličkého či většího človíčka.

A proč udělala radost tatínkům? Tak to je zbytečně položená otázka. Heidi je totiž „sexsymbolem“ několika generací mužů! A proto její vystoupení se zaujetím sledovali spolu s dětmi také jejich tatínci. A co na to maminky? Ty byly také spokojené, protože „kdo si hraje, nezlobí“.

Úspěch oblíbené zpěvačky dokazují dva výroky spokojených posluchačů. Prvním byl rodič, který vystoupení ohodnotil slovy: „Líbila se mi Heidi Janků, jak kromě zpěvu hezky moderovala, vtipně improvizovala a pracovala s dětmi.“ Tím druhým, roztomilým, byl šišlavý výrok asi tříleté holčičky: „Naše Heidi pšijela!“