Město Čáslav ve spolupráci s projektem Podnikni to! otevírá podruhé bezplatný kurz pro občany města a okolních obcí. Na kurzu se prakticky učí, jak najít podnikatelskou příležitost a krok po kroku ji přetavit v úspěšné a výdělečné podnikání. Na své si přijdou jak začínající podnikatelé tak i ti, kteří už podnikají a chtějí své projekty zkvalitnit a posunout dopředu.

Bezplatný kurz Podnikni to! v Čáslavi. Ilustrační foto. | Foto: se svolením Lenky Pláteníkové

Podnikat se dá i s minimem začátečnických chyb a rizik. To je příslib, který kurz Podnikni to! dává svým účastníkům, kteří se rozhodnou zapojit do cyklu pěti setkání, která probíhají jednou týdně.

Kromě praktických postupů jak dát vlastnímu projektu hlavu a patu, se účastníci mohou těšit na lektorku z řad lokálních podnikatelů. Na kurzu zájemci získají maximum praktických informací jak položit pevné základy svého projektu, jak oslovit a získat zákazníky i to, jak si všechno pečlivě a kvalitně propočítat.

Bezplatný kurz Podnikni to! v Čáslavi.Zdroj: se svolením Lenky Pláteníkové

Nezáleží na tom, jestli je vaším snem mít malou lokální firmičku, přivydělat si vlastním projektem při zaměstnání, nebo vybudovat mezinárodní firmu. Na konci kurzu budete mít smysluplný projekt a hlavně praktický plán, jak jej úspěšně rozjet.

Kurz je vhodný jak pro zaměstnané lidi, tak pro lidi na rodičovské dovolené nebo studenty. Základním předpokladem je chuť rozvíjet vlastní projekt. Lektorkou bude LinkedIn specialistka Marie Krátká.

Absolventka jednoho z kurzů Podnikni to! Galina shrnula: „Jsem velmi spokojená, že tu něco podobného máme. Sešla se výborná skupina, vzájemně se podporujeme a otevíráme oči. Kurz nás učí mnoho zajímavých potřebných kroků. Hlavně jsem si ujasnila svůj projekt, našla si plno nových známých, získala zákazníky a v některých ohledech mi to zvýšilo sebevědomí, protože jsem zjistila, že ty věci dělám správně."

Reakce absolventů



„Kurz byl perfektně strukturovaný a přehledný. Utřídila jsem si díky němu myšlenky a odhodlala se dát život projektu, který nosím dva roky v hlavě." (Dominika)



„Skvělý kurz, ve kterém se člověk hodně naučí a pozná nové lidi, kteří přemýšlí stejně. Sjednotila jsem si myšlenky ohledně toho, kde je můj cíl. Určila jsem si minimální produkt, se kterým se dá bezpečně začít a vypočítala jsem si reálnou cenu, za kterou jej můžu prodávat.“ (Soňa)



„Kurz měl jasnou strukturu a časově byl přiměřený. Stanovil jsem si minimální produkt, se kterým teď můžu přijít na trh. Oceňuji lektorčiny osobní zkušenosti s podnikáním a konkrétní praktická doporučení." (Václav)

Kurz probíhá za oficiální podpory vedení města Čáslav, které i díky spolupráci s Podnikni to! strategicky rozvíjí podporu podnikání a podnikavost svých občanů. „Jsem ráda, že taková možnost pro občany Čáslavi a okolí existuje. Věřím, že se najdou noví nadšenci, kteří budou usilovat, aby s kurzem Podnikni to! načerpali elán a vědomosti a zrealizovali své podnikatelské plány a nápady. Držím jim palce!” dodala místostarostka Renata Vaculíková.

Kurz se skládá z pěti setkání, která budou probíhat jednou týdně vždy v úterý. První workshop odstartuje v úterý 28. března v 17.30 hodin v zasedací místnosti radnice na náměstí Jana Žižky z Trocnova. Účast je díky podpoře města zdarma. Zájemci se můžou přihlásit na webu podniknito.cz na podstránce s názvem Kurz podnikání v Čáslavi nebo jednoduše napsat na e-mailovou adresu heroudkova@podniknito.cz.

Kurz Podnikni to! v Čáslavi

úterý 28. března od 17.30 do 20.00 hodin

1. Workshop – Start v podnikání

* Zjistíte, co obnáší začátek podnikání v praxi

* Odhalíte své motivace i překážky a obavy, které vás brzdí

* Naučíte se najít funkční nápad a dozvíte se, jestli a jak o něm mluvit

* Definujete svůj minimální produkt

úterý 4. dubna od 17.30 do 20.00 hodin

2. Workshop – Štíhlý záměr

* Zkusíte si prezentovat svůj nápad a získáte cennou zpětnou vazbu

* Zjistíte, co znamená “štíhlý přístup”

* Projekt si dáte na jednu A4 a odhalíte případná rizika

úterý 11. dubna od 17.30 do 20.00 hodin

3. Workshop – Nedokonalý prodej

* Odlišíte rizika od nejistot a získáte další kritickou zpětnou vazbu ostatních

* Zjistíte, proč se obracet na poradce a jak se s nimi domluvit

* Vyzkoušíte si nedokonalý prodej v praxi

úterý 18. dubna od 17.30 do 20.00 hodin

4. Workshop – Stav projektu

* Pochopíte, jak jsou důležité akce a objevíte jejich důležitost pro podnikání

* Spočítáte si rychle ziskovost projektu, tzv. kupeckými počty

* Objevíte různé finanční zdroje

* Zrekapitulujete aktuální stav svého projektu

úterý 25. dubna od 17.30 do 20.00 hodin

5. Workshop – Sraz podnikavců

* V rámci diskuse můžete do hloubky rozebrat svůj projekt s lektorem a ostatními

* Společně stanovíte následující akční kroky

* Získáte příležitost stát se součástí Klubu podnikavců!

Lenka Pláteníková