Jejich otcové jsou rybáři, takže vzory mají doma a jezdí s nimi odmala na ryby. Od přihlížení k chytání ryb na udici svých tátů tak byl jen krok. Řeč je o Zuzance, Toníkovi a Anetce z Čáslavi, kteří už mají vlastní pruty a chodí do rybářského kroužku.

Vnoučata Heleny Beranové na rybářských závodech v obci Výčapy nedaleko Čáslavi. | Foto: Helena Beranová

„Největší úlovek“ vnoučat Heleny Beranové, která jsou ve věku od 5 do 9 let, byl letos v září na rybářských závodech ve Výčapech, kde nejstarší z dětí obsadilo ve své kategorie třetí příčku. Na ryby často jezdí do Vrdů nebo na písník v Žehušicích.

Výzva nejen rybářům…Zdroj: Jan Lakomý