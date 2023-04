/FOTOGALERIE/ Výlov čáslavského rybníku Homolka se konal v sobotu 25. března. Vše proběhlo hladce a úspěšně, vždyť výlov mají místní rybáři „v malíčku“ a jsou dobrá a sehraná parta.

Z jarního výlovu rybníku Homolka v Čáslavi. | Foto: Vladimír Havlíček

Datum vzniku čáslavské rybářské organizace souvisí se vznikem celorepublikového Československého svazu rybářů, který byl v roce 1957 ustanoven jako jediná masová organizace všech rybářských spolků. Tehdy se sešli čáslavští rybáři, seskupení v předchozím Rybářském hospodářském družstvu, a v neděli 19. ledna 1958 na výroční schůzi založili Místní organizaci Československého svazu rybářů Čáslav.

V současné době hospodaří na deseti chovných rybnících o celkové ploše 20,4 hektaru a chovných vodních tocích o ploše čtyři hektary. Obhospodařují také sportovní vody, a to dva rybníky o výměře osm hektarů pro sportovní rybolov, dále pak rybníky a řeku o výměře třicet hektarů, spadající do celosvazového hospodaření. Počet členů organizace se mění, ale v průběhu posledních let se pohybuje na přibližném čísle 600 členů.

Vladimír Havlíček