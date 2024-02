/FOTOGALERIE, VIDEO/ Prestižní cena doputovala do Čáslavi! Nadační fond dr. Dagmar Lieblové vyhrál „Cenu Ladislava Čerycha za čin roku 2023“ v rámci soutěže „Neziskovka roku“. Cílem je zviditelnit výjimečné skutky a projekty, ukázat ostatním dobré příklady občanské angažovanosti a inspirovat je. A právě oprava čáslavské synagogy se stala nejlepším počinem minulého roku v rámci České republiky.

Zakladatel a předseda správní rady Nadačního fondu dr. Dagmar Lieblové Martin Liebl s manželkou Lenkou (vpravo). | Foto: Vladimír Havlíček

Zakladatel a předseda správní rady Nadačního fondu dr. Dagmar Lieblové Martin Liebl při slavnostním přebírání ceny mimo jiné prohlásil: „Čáslavská synagoga sloužila vždy uzavřené komunitě. My jsme se rozhodli, že ji vrátíme do života nejen jako stavbu, ale i jako místo, které bude sloužit celému regionu. Chtěli bychom, aby to bylo místo setkávání, místo kulturní a společenské, které bude pro veřejnost důležitým modem, kde bude možné ukazovat smutnou stránku židovství, holocaustu, židovské kultury, ale zároveň se obracet i do budoucnosti.“

„Krásnou čáslavskou synagogu od Wilhelma Stiassnyho chceme vrátit k životu a otevřít ji veřejnosti, protože veřejnost si často myslí, že židovská komunita je uzavřená. A to jsme chtěli změnit,“ doplnil při přebírání ceny ředitel Nadačního fondu dr. Dagmar Lieblové Marek Lauermann.

Zdroj: Youtube

Třetí přebírající, Lenka Lieblová, pozvala přítomné k návštěvě Čáslavi. „Všechny vás zvu do krásné synagogy v Čáslavi a pro zájemce máme k dispozici kalendář s krásnými fotografiemi synagogy. Uvidíte, co všechno jsme už dokázali a co nám ještě zbývá dokončit,“ řekla.

Den památky obětí holokaustu spojuje Budapešť, Čáslav a další města republiky

Není bez zajímavosti, že Martin Liebl je nominován na Cenu hejtmanky Středočeského kraje. Zasloužil se o záchranu čáslavské synagogy, na její obnovu věnoval přes sedm milionů korun. Zapojil se nejen do obnovy této památky, ale i do aktivit spojených s připomínkou obětí holocaustu z Kutnohorska. Jeho práce je jedinečná svým lokálním zacílením i rozsahem.

Marek Lauermann je autorem řady publikací nejen o čáslavských Židech, ale zmapoval jejich osudy v rámci celého Kutnohorska. Čáslavští jeho práci ocenili a zvolili ho „Čáslavanem roku“. Práce těchto filantropů by však nebyla tak úspěšná bez průvodkyň čáslavskou synagogou - Kristýnou, Emou, Klárou, Annou, Týnou a dalších obětavých lidí.

Zdroj: Youtube

Členové a příznivci Nadačního fondu dr. Dagmar Lieblové oživují a zpřístupňují veřejnosti čáslavskou synagogu, jedinečnou památku ve stylu maurské secese. Mění ji na místo setkávání a připomínky tradic, památek a osobností židovské kultury. Obnovují židovskou kulturu v místech, kde se její stopy již téměř vytratily. Pomáhají připomínat ty, na které se v důsledku holocaustu zapomnělo. K naplnění tohoto účelu je třeba dokončit její rekonstrukci. Poděkování patří všem, kteří přispěli v právě probíhající veřejné sbírce.

Další čáslavské oběti holocaustu se alespoň symbolicky vrátily do svých domovů

V současnosti ve světě narůstá antisemitismus v důsledku tragických událostí na Blízkém východě. Na Čáslavsku ale tato ideologie nemá šanci. Svědčí o tom finanční sbírka na opravu svatostánku a Cena Ladislava Čerycha za čin roku 2023.