/FOTOGALERIE, VIDEO/ Ve věku 76 let zemřela v pondělí 11. září zpěvačka, herečka, novinářka a rozhlasová redaktorka Yvonne Přenosilová. Průkopnici českého rhytm and blues a rock'n'rollu si připomeňme prostřednictvím fotografií a videa z čáslavského náměstí Jana Žižky z Trocnova, kde zazpívala v květnu roku 2015.

Z koncertu a autogramiády zpěvačky Yvonne Přenosilové na náměstí Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi v květnu roku 2015. | Foto: Vladimír Havlíček

Yvonne Přenosilová se narodila 2. července 1947 v Praze. Ještě jako středoškolačka se zúčastnila výběru zpěváků do divadla Semafor. Vše je natočeno ve filmu režiséra Miloše Formana Konkurs. Skladatel a režisér Karel Mareš jí nabídl účinkování ve hře Ondráš podotýká, kde spolu s Pavlem Bobkem a Miki Volkem doprovázena skupinou Olympic. Poté navázala spolupráci s bratry Štaidlovými, kteří spolu s Karlem Gottem zakládali divadlo Apollo.

Zdroj: Youtube

V roce 1965 přijala pozvání do Velké Británie, kde ve spolupráci se skladatelem Tony Hatchem nazpívala mimo jiné singl Pátá. Účinkovala ve filmech Konkurs, Dita Saxová a Kulhavý ďábel. V roce 1968 podepsala petici 2000 slov a po nenávistných útocích emigrovala z Československa. Přes Rakousko a Itálii přijela do Mnichova, kde se setkala s rodiči. Spolupracovala se Svobodnou Evropou v Mnichově, kde byl jejím kolegou i Karel Kryl. V roce 1994 se natrvalo přestěhovala do Prahy, kde dále pracovala ve Svobodné Evropě, spolupracovala s Českým rozhlasem a Českou televizí.

Čáslavský písničkář Leo Pank Ševelpuna zabodoval na čtvrtém festivalu Dvorky

Yvonne Přenosilová byla nejen vynikající zpěvačka, ale především člověk, který „nesklonil hlavu“. Než by kolaborovala s normalizačním režimem, raději v cizí zemi po emigraci pracovala jako neznámá letuška. To vše ocenili Čáslavští v roce 2015 na místním náměstí.