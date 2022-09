Na podzim se všechny fotografie sejdou v Praze, kde výstava vyvrcholí a pak i nadále bude putovat do dalších měst po české i slovenské republice. Je důležité aby všichni v této republice věděli co alopecie je. Lidé s Alo jsou velice uzavření kvůli této nemoci do sebe a rádi by jsme jim ukázali, že tu pro ně jsme. V současnosti máme o alopecii jen málo informací. Proto vznikl projekt Poselství (Helping tribe), který tuto problematiku dostane mezi větší okruh lidí.