Tip na dovolenou: Ostrov Lanzarote má obrovské kouzlo i krajinu podobnou Marsu

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Chcete si užít vulkanickou krajinu, tyrkysové moře a kochat se pohledem na palmy, sukulenty a obří kaktusy? Tak to musíte vyrazit na kanárský ostrov Lanzarote, jako čáslavský cestovatel! Určitě vás překvapí všude přítomná láva. A věřte, že ztuhlé lávy je na tomto ostrově opravdu hodně. Je jí tolik, že by si jí každý člověk na Zemi mohl odvézt padesát kilogramů a ještě by zbylo.

Kaktusová zahrada Jardin de Cactus de Lanzarote. | Foto: Vladimír Havlíček

Třetina Lanzarote jsou jen sopky a láva po posledních erupcích, nikde ani travička. Není divu, že zde testují lunochody a podobná kosmická vozítka, krajina je podobná Marsu. Ta „nejlávovatější“ oblast je Národní park Timanfaya. Dodnes je tam teplá země. Jen pár centimetrů pod povrchem se teplota blíží sto stupňům. Ale pozor na místní průvodce, jsou to totiž „dobráci“ a teplé kamínky vám nasypou přímo do dlaně. Zdroj: Youtube V centru parku se smí jezdit jen autobusem, který se proplétá mezi sopkami a balancuje na okrajích kráterů. Když se do trubky v zemi naleje voda, okamžitě vyprskne jako pára. Když se do díry v zemi hodí suchá tráva, začne hořet. Nad jakoukoliv dírou do země griluji maso. Pod lávou je pohřbeno jedenáct vesnic. Zdroj: Youtube Pláže na Lanzarote jsou hodně rozdílné. Některé jsou z ostrých černých sopečných kamenů, většina z černého sopečného písku či z černých sopečných oblázků. Ale některé jsou z krásného žluťoučkého písku. Většina jich je kombinovaných, najdete na nich polodrahokamy opály. Na mnohých plážích je neustále vítr, je to ráj pro surfisty z celého světa. Zdroj: Youtube Las Grietas de Montaña Blanca jsou tři vulkanické štěrbinové kaňony na svahu sopky Montaña Blanca, která je se 600 metry nejvyšší na Lanzarote. Podobají se slavnému Antelope Canyonu v Arizoně. Jsou zde vidět nádherné lávové jazyky. Čechy tam těžko potkáte, v češtině o nich nikde nenajdete ani slovo. Pokud byste je googlili, tak pouze ve španělštině. Zdroj: Youtube Historické městečko Teguise, založené v roce 1414, ve vnitrozemí Lanzarote bývalo hlavním městem. Leží na strategickém místě uprostřed ostrova daleko od moře, a to zejména kvůli ochraně proti pirátským nájezdům. Jeho úzké bílé uličky jsou opravdu romantické. Dominantou městečka je krásný kostelík Nuestra Señora de Guadalupe - Panny Marie Guadalupské, pocházející z první poloviny 15. století. Krásný a kuriózní strom. Z plodů vlnovce nádherného si lze vyrobit plovací vestu Mirador del Rio na Lanzarote je ve výšce téměř 500 metrů nad mořem. Přestože je to v překladu „vyhlídka na řeku“, není to řeka, ale moře mezi dvěma ostrovy. Dílo slavného umělce Césara Manrique bylo vybudováno v 70. letech minulého století a láká na nádherné panoramatické výhledy do okolí. Uvnitř prosklené obrovské jeskyně je kavárna s výhledy na nedaleký ostrov Graciosa. Mirador del Rio na kanárském ostrově Lanzarote.Zdroj: Vladimír Havlíček Lago Verde, známé také jako Charco de los Clico, neboli Zelená laguna u vesničky El Golfo, je považováno za jeden z divů přírody na Lanzarote. Nachází se v kráteru El Golfo, vyhaslém vulkánu ve tvaru půlměsíce. Bylo pojmenováno díky zelené barvě svých vod, kterou poskytuje fytoplankton, různé síry, minerály a velké množství mikroorganismů, které toto místo obývají. Nachází se na pláži s černým pískem, která spolu se zelenou barvou laguny a modrým mořem vytváří úžasné kontrasty. Na tomto místě se „povalují“ olivíny – zelené polodrahokamy, které patří k lanzarotským symbolům. Zdroj: Youtube Kaktusy jsou po celém Lanzarote. Kaktusová zahrada - Jardin de Cactus de Lanzarote je ráj pro kaktusáře. Toto unikátní prostředí pod kužely vulkánů vnuklo umělci Césaru Manriquemu nápad vystavět v této oblasti zahradu kaktusů. Pro více než 10 tisíc kaktusů z celého světa vybral místo u zdejšího větrného mlýna. Kolem se táhnou rozlehlé plantáže kaktusů – opuncií. Na každém z milionů těchto opuncií najdete na listech malé bílé chlupaté kuličky. Jsou to mšice, konkrétně červec nopálový, z jehož larev se vyrábí karmínové barvivo. Zdroj: Youtube