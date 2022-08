Hrajeme fér, spolupracujeme s ostatními, máme blízký vztah k přírodě a jsme ohleduplní k okolnímu prostředí. Naše schůzky všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.

Přidat se může kdokoliv

Pro holky a kluky ve věku 5-8 let (1., 2. a 3. třída, případně školka) máme oddíl Mladšáci. Oddíl je určen nejmenším dětem. Kromě nových začátků v podobě školy se děti rozkoukávají v zájmových kroužcích a zde v Pionýru nejlépe zjistí, co je opravdu baví. Zkouší různé činnosti a učí se spolupracovat. Zařazují se do kolektivu stejně starých dětí, což je pro ně důležité.

Holky a kluci ve věku 9-12 let (4., 5. a 6. třída) mohou navštěvovat oddíl Středňáci. Tento oddíl navštěvují děti středního školního věku, které ještě stále mají chuť zkoušet vše nepoznané. Malá přátelství se dále prohlubují a děti se navzájem poznávají i v jiných situacích, než je škola a schůzky. V naší činnosti mají své místo výpravy a táboráky, kde děti objevují mimo jiné krásy přírody.

Víte, jak vznikají jeskyně? Se sokolíkem Pepíkem je můžete prozkoumat

Pro věkovou kategorii 13-15 let (7., 8. a 9. třída) je vhodný oddíl Staršáci, ve kterém každé dítě má svou roli. Učí se poznávat, co jeho role ve skupině obnáší a jak ji má plnit. Děti účinně spolupracují, navrhují a prosazují své názory, za kterými si stojí. Učí se přijímat názory ostatních a za svůj názor nést zodpovědnost. Vzniká tak nerozlučná parta, která táhne za jeden provaz.

Chceš zažít dobrodružství, najít si nové kamarády, chodit do přírody, zahrát si nové hry, překonat sám sebe? Tak přijď mezi nás! Každý oddíl se schází vždy v pátek v odpoledních hodinách. Nevíš, jak začít? Blíží se konec prázdnin a nás za chvilku bude čekat zahajovací schůzka!

Není to nic složitého. Pokud nedorazíš na zahajovací schůzku tak napiš nebo zavolej na některý z kontaktů (nebo o to popros své rodiče), na kterých Ti kdyžtak poradíme, jaký oddíl by byl pro Tebe nejlepší. Kontaktuj nás buď na mailu vojta@pscaslav.cz nebo na čísle 731114331. Více o nás najdeš na webu pscaslav.cz nebo na Facebooku.

Autor: Vojta Zvolský