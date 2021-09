Na závodníky tedy čekala poněkud pomalejší, méně tekoucí 33,3 km trasa, na kterou se po startovním výstřelu vydalo 34 posádek ve 4 kategoriích (muži, ženy, mix a C1 single). Startovalo se v kempu Horka a vzhledem k nedalekému jezu vyrazili závodníci nejprve pár set metrů proti proudu na otočku kolem bojky a až po otočce na ně čekal sjezd jezu. V polovině trasy čekalo na závodníky připravené občerstvení a 200m běh zpestřený ,,hodem na Sambu“, kdy se každý člen posádky musel trefit házečkou do Samby. Pro někoho snadný úkol, pro jiné lehčí zdržení. Po doplnění energie a protáhnutí nohou zbývalo už ,jen“ dopádlovat do cíle na Sokoláku v Českém Šternberku.

První posádka protla pomyslnou cílovou čáru v podobě dvou bojek uprostřed řeky ve skvělém čase 3:52:59 (Jiří Irain a jan Šantora, C2MUŽI), pronásledováni známým duem Jan Pazourek a Roman Mornštejn, kteří dojeli v čase 4:01:34. Třetí posádkou v cíli byl manželský pár Marta a Igor Kešnerovi, kteří poctivě trénovali na čas 4:14:08. V letošním roce byly kategorie C2 muži a C2 mix opravdu silné a první ženská posádka se umístila až“ na 11. celkovém místě (Zuzana Škvorová a Jana Zpěvníčková).

Zájem byl také o Samba půlmaraton, který se letos konal již podruhé a zúčastnilo se ho 7 posádek ve složení dospělý a dítě do 15 let. V této kategorii se na prvním místě umístila posádka Petr Horecký s Marií Horeckou, která zdolala 17 km trasu v čase 2:33:39. Všichni účastníci Sambamaratonu i půlmaratonu dojeli ve stanoveném časovém limitu a mohli se tak zařadit do slosování o novou kanoi Samba.

Pokud stav vody a další okolnosti dovolí, další ročník Sambamaratonu se uskuteční v jarním termínu a na úseku ze Zlenic do Pikovic.

Autor: Martina Vyšatová