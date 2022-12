V kostelíku sv. Bonifáce zazpíval pro „Včelu Čáslavskou" sbor Caritas

Markétu Hrubešovou není třeba představovat. Není snad nikdo, kdo by neznal alespoň jeden film, v kterém účinkovala. „Čistá duše,“ tak ji popsala jedna účastnice čáslavského vaření. Potvrzuje to i vyznání herečky a kuchařky: „Herectví je moje povolání, které mě baví a naplňuje. Je to zkrátka moje láska. A veliká! A k ní se časem přidala ještě jedna a to je gastronomie. Možná je to tím, že jsou si tak trochu podobné. Přinášejí lidem radost. A z toho mám zase radost já.“

