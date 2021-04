Čtenáři fotí: Jedinečný půvab přírody objektivem Soni Schwarzové

Čtenář reportér





Či je to Kaňk, zámecká zahrada na Kačině nebo snídaně u rybníka, na Kutnohorsku máte nevyčerpatelné možnosti zachytit objektivem půvab jeho přírody i lidských výdobytků. Stejná a přece pokaždé jiná, to je scenérie, která nás neustále dostává do úžasu svou rozmanitostí a nevšedností.

Kouzlo přírody v detailu zachyceno objektivem Soni Schwarzové. | Foto: Soňa Schwarzová