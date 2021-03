/FOTOGALERIE/ I naše čtenářka Soňa Schwarzová z Kutné Hory ráda relaxuje v přírodě se svým neodmyslitelným fotoaparátem.

První jarní ráno na Kaňku. | Foto: Soňa Schwarzová

"Kaňk mám za barákem, takže to mám nejblíže a v téhle době je to také nejlepší místo na procházky. Ráda si přivstanu na ranní procházku s východem slunce a pro ten klid kolem. Jen se zpěvem ptáčků je to balzám na duši…"