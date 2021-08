V pondělí byli pasováni na vědce, vstoupili do vědecké laboratoře a prozkoumali svět výživy. Vytvořili si vlastní domácí Lučinu, chia puding a kakaovou modelínu. Nechyběla přísaha na vědecký deník, nácvik odměřování a pipetování, ani spousta her a zábavy. Úterý bylo dnem pro celodenní výlet, jehož cílem bylo Čokoládové muzeum v Kutné Hoře. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací a ochutnaly celkem tři druhy čokolády a kakaový bob. Poté se jako velcí dospěláci naobědvaly v restauraci a před odjezdem do Církvice vyzkoušely tobogán a vodní prvky v Breüerových sadech. Samozřejmě nechyběla ochutnávka chia pudingu a domácí Lučiny z pondělí.

Ve středu se nechali vynést do oblak pokusy inspirovanými větrem. Dozvěděly se, co to vzduch vlastně je a co vše umí. Na pokusu siukázaly, jak fungují v praxi horkovzdušné balóny. Složily si letadla, stíhačky a vyrobily vlastní větrníčky. Ve čtvrtek pluly na vlně Vodního dne. Děti si povídaly o vodě, kde ji najdeme a co umí. Pokusem přišly na to, že voda láme světlo. Ochutnaly tři druhy balených vod a hlasovaly, zda má voda chuť a jak je to možné. Nakonec si stloukly vodní mlýnek, který otestovaly alespoň vodou z lahve. Páteční den byl pro malé táborníky velice důležitým – byl totiž naplánován ceremoniál udílení diplomů všem, kteří za celý týden zvládli nasbírat všechna razítka.

Nakonec tohoto úspěchu dosáhli všichni a za své úsilí dostali drobné vědecké dárečky. Mimo tento slavnostní okamžik ještě stihli vzdát hold Dni lesa, kdy si popovídali o tom, co vše les umí a proč je pro nás důležitý. Vydali se na procházku prozkoumat s lupou přírodní krásy a naučili se, jak pomocí lupy rozdělat oheň. Uvařili si čaj z nasbíraných bylinek a sledovali pohyb slunce pomocí zaznamenávání stínů. Zkrátka zažili pět dní plných zábavy, her, přátelství a objevování.

Anna Karolína Smutná