/FOTOGALERIE/ Skvělá letní nálada a příjemná atmosféra vládla v Městském Tylově divadle v Kutné Hoře, kde vystoupil Michal se svou Kouzelnou školkou. Představení bylo určeno dětem od dvou do devíti let.

Z představení Kouzelná školka - Michal na hraní v Kutné Hoře. | Foto: archiv Michala Nesvadby

Kouzelná hračka Michal si vybíral z publika, kto se s ním bude hrát. Děti byly od začátku až do konce aktivně zapojeny do magické hry s rekvizitami vyrobenými nejen ze samolepicí pásky. Aby si Michal mohl s dětmi hrát, ještě než vyrazil na hřiště, tak se za pomocí dětí převlékl do tepláků a trička. A pak už mohlo začít hraní, vrtění a řádění. A také naučil děti, jak mít pořádek ve svých hračkách.