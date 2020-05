Proč je tvoje maminka nejlepší a za co si zaslouží pusu?

Emička Slabihoudová, 7 let, Církvice: Pofouká mi bebí, vlásky učeše, má maminka vždy vše ví, nejlepší je na světě. Maminka zaslouží pusu velkou, chci být paní učitelkou - zpěvačkou. Maminka pěkně napoví, vím, že všichni nejsou takoví. Když musíme jít na kutě, čte nám a hraje s panďuláčky a my se u toho zasmějeme. My mamku potom obejmeme a dáme jí pusu. I když práci má, vím, že ráda nás má. Maminka má duši anděla, říkají to její přátelé. Maminka je porodní asistentka, sestřička a pomáhá maminkám, miminkům a lidem. Nejenom naši maminku, ale celou rodinu mám moc ráda a věřím, že všichni se máme rádi.