/FOTOGALERIE/ V Malostranské besedě někdy kolem pětaosmdesátého roku minulého století vystavoval jakýsi Igor Ševčík. No, jakýsi… člověk, filmař, výtvarník tělem a duší, animátor, a v neposlední ředě také kreslíř. Rodák z Trenčianské Mitice, tedy Čechoslovák jako jsem já a vy, narození před třiadevadesátým. Málokdo ví, že se třeba výtvarně podílel na slavné Jakubiskově Tisícročné včele. A navíc to byl skvělý člověk, bezva kamarád.

V ratajském Klubu Čtrnáctka se uskuteční výstava děl Igora Ševčíka k jeho nedožitým sedmdesátinám. | Foto: archiv organizátorů

"Od doby své výstavy v Besedě nás navštěvoval na baru Klubu. Zjevoval se pravidelně v začínající noci, nebo, chcete-li, pozdě večer. Menší, vlasy a vousy skoro po pás, na hlavě klobouk. Takový trochu do cikánska. No, jak říkám: boží člověk. Pak, čas oponou trhnul, změněn svět (to už někdo kdysi napsal). Igora Ševčíka si vybral pan ministr Uhde jako poradce na svém ministerstvu. Takže Igor, ač ho cesty života zavedly ze slovenské vsi až na pražský Spořilov, to měl pak do Malostranské kousíček.