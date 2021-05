Celý týden bude možnost také zhlédnout výstavu vizualizací a grafik bývalého sedleckého areálu z publikací Sedlec a Tabačka od J. D. Dostála ve výlohách Infocentra v Sedleci v Zámecké ulici. A pak v sobotu 24. dubna si budou moci zájemci vyslechnout na Youtube kanále Sedlec - Kutná Hora od 19. hodiny koncert klasické hudby mladých sedleckých muzikantů z Kostela Všech svatých s kostnicí.

Původní program Připomínky 600 let od vypálení Sedleckého kláštera, který zahrnoval přednášku ředitele NPÚ Jana Žižky, koncert Biblické písně v podání operního pěvce z ND Jakuba Hrubého a varhaníka Viktora Darebného se slavnostní ekumenickou bohoslužbu bude realizován, jakmile to situace dovolí.

Josef Čáslava