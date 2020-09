/FOTOGALERIE/ Koncem srpna jsme měli možnost v televizi sledovat, jak do Národního muzea v Praze pod ozbrojeným doprovodem dorazily cenné historické exponáty, pocházející ze starověkého Egypta, na výjimečnou výstavu Sluneční králové o stavitelích pyramid 5. dynastie.

Egyptolog Ladislav Bareš v Křesle pro hosta ve Zruči nad Sázavou. | Foto: Jaroslav Bouma

Získané předměty z egyptských a evropských muzeí dokládají nejen vyspělost staroegyptské civilizace, ale také významné úspěchy českých egyptologů na vykopávkách v Abúsíru od počátku 60. let minulého století. A protože loni česká egyptologie navíc oslavila sto let své existence, přímo se nabízelo k těmto dvěma významným událostem ve Zruči nad Sázavou uspořádat speciální Křeslo pro hosta, do něhož usedl egyptolog Ladislav Bareš, který se koncem 90. let minulého století proslavil nečekaným objevem.