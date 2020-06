Sjíždění vodáků brání v Českém Šternberku spadlý strom

/FOTOGALERIE/ Na Českém Šternberku spadl strom do řeky Sázavy. Vodáci ho musí stěží objíždět. Tím stromem je vrba, která rostla desítky let u řeky. Spadla s největší pravděpodobností díky silnému větru. Nachází se několik stovek metrů od prvního jezu pod hradem. Vrba už leží ve vodě několik dní a zatím si toho buď nikdo nevšiml, nebo to neřeší.

V Českém Šternberku padla do řeky Sázavy mohutná vrba. | Foto: Vojta Gallo