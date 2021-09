28. září se pro změnu otevřou dveře Základní školy Zruč nad Sázavou, kde proběhne představení Divadla utlačovaných s názvem „Odchodem to nekončí“. Diváci budou mít možnost ovlivnit děj a díky tomu snáze pochopit problematiku útlaku i pocity jeho obětí.

Představení se stalo historicky první akcí v rámci celorepublikového festivalu Týdny pro duševní zdraví na Kutnohorsku. Festival Týdny pro duševní zdraví se během 30 let své existence stal největší multižánrovou osvětovou kampaní o duševním zdraví a lidech s duševním onemocněním v České republice. V období od 10. září do 10. října nabízí lidem několik akcí, na kterých se nejen pobaví, ale také získají nové poznatky o duševním zdraví. Některé z nich se uskuteční i na Kutnohorsku.

Základní školu Kamenná stezka v Kutné Hoře navštívila Simona Babčáková. Místo dětí do školy tentokrát dorazili dospělí, aby se pobavili i zamysleli při představení této známé herečky. Hlavním tématem bylo duševní zdraví, kterému se herečka a komička věnuje již řádku let. Promluvila mimo jiné o důležitosti duševní pohody, vlastních potřeb, vhodné komunikace a také například o hranicích, které si nastavujeme. Aulou školy se rozléhaly nejen její slova, ale také smích publika a hudební doprovod Antonie Nyass.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.