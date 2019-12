Město Čáslav zřídí jednotku dobrovolných hasičů. Ve městě sice působí krajský profesionální sbor, ale vznik dobrovolných hasičů vyplývá ze zákona. Radnice pod vedením Čáslav pro všechny totiž nechce platit „výpalné za požární služby“ a raději chce navázat na bohatou historii hasičů ve městě. Ta sahá až do roku 1869. Čáslav je také rodištěm režiséra Miloše Formana, který natočil kultovní hasičský film Hoří má panenko.

Fotografie použitá na plakátu k výstavě u příležitosti 150. výročí založení hasičského spolku v Čáslavi. | Foto: archiv města

„Přerušila se tradice, to, na co jsou v mnoha městech hrdí a hasiči patří k nejobětavějším lidem v obcích, kteří požívají respekt a úctu, u nás naráží na nedůvěru, zda dáme jednotku dohromady a zda by nebylo výhodnější se ze závazku zřídit jednotku radši vykupovat každoroční platbou 500 tisíc korun,” řekl starosta Čáslavi Vlastislav Málek (Čáslav pro všechny).