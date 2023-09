/FOTO/ Chcete si odpočinout a načerpat síly v nádherném parku, který založil Leopold Filip Krakovský z Kolovrat? Tak to musíte navštívit zámecký park ve Filipově u Čáslavi. S velkou pravděpodobností tam v plném pracovním nasazení potkáte místního patriota Pavla Panýrka, který se již tři dekády snaží, abychom park mohli označovat za „krásný“.

Pavel Panýrek při jarní údržbě zámeckého parku ve Filipově. | Foto: Vladimír Havlíček

Pavel Panýrek s rodiči a přítelkyní bydlí před filipovským zámkem, přímo u vstupu do parku. Když se do Filipova s rodiči přistěhoval, park ho okamžitě okouzlil a jeho špatný stav nenechal chladným. Okamžitě přiložil ruku k dílu a to trvá dodnes. Za tři desetiletí to nejsou desítky ani stovky hodin, ale tisíce, které bezplatně odpracoval ve filipovském parku.

Nyní je situace s péčí o park jiná. Město Čáslav se o místo, které slouží k relaxaci nejen místních občanů, stará, současná revitalizace, včetně výsadby nových stromů je toho důkazem. Pavel Panýrek se o park stará i nadále, samozřejmě pod dohledem odborných pracovníků. Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemůže dělat všechny práce, ale i tak se celý rok nezastaví.

Všichni to známe ze svých zahrádek. Hrabání, vyřezávání náletových dřevin, udržování cestiček, nikdy nekončící práce. S tím rozdílem, že Pavel Panýrek dělá to samé na více než čtyřech hektarech! A když ho náhodou nevidíte pracovat v parku, vězte, že pracuje na zahradě svých rodičů či tatínka své přítelkyně, a nebo na pozemcích čáslavské Diakonie Českobratrské církve evangelické.

Rozhovor s Pavlem Panýrkem je těžký. Na otázku, proč se stará a dokonce zdarma o park, odpověděl holou větou: „Protože mě to baví!“ A ztrácet čas fotografováním? Tak to je to samé. Pár snímků a už utíkal tahat větve pokácené lípy, vždyť se začíná stmívat. A park má přes čtyři hektary, škoda každé minuty!

Kdyby bylo možné klonovat lidi, Pavel Panýrek by byl jistě prvním adeptem. Takové pracovníky by potřebovalo každé město. Ale teď vážně. Až uvidíte v parku tohoto pracanta, nebojte se za ním zajít. Rád vám poví podrobnosti o historii parku, o každičkém zákoutí, stromu či rostlině. A když tam zrovna nebude? Lehce se po něm doptáte. A klidně pod přezdívkou. Místní mu totiž přezdívají „dříč z parku“!