/VIDEO, FOTOGALERIE/ Tři zápasy odvetné části druhé ligy dorostenek měly v březnu na programu čáslavské fotbalistky. Z výsledkového hlediska se jim nejvíce povedl ten poslední v Trutnově, který vyhrály, ale herně se jim víc dařilo v prohraném domácím utkání s Teplicemi.

Druhá fotbalová liga dorostenek: Trutnov - Čáslav | Video: Deník/Luboš Hájek

Hořkou pachuť zanechal v sobotu 23. března herní projev čáslavských fotbalových dorostenek ve druholigovém zápase na umělé trávě v Trutnově. I tak to stačilo na tříbodový zisk. „Hrály jako mátohy,“ nevěřila svým očím jedna z maminek.

Čáslavandy po týdnu nedokázaly navázat na poctivý výkon proti Teplicím a naopak to byly ony, kdo se po většinu času trápil. Přitom ze začátku to tak vůbec nevypadalo. První čtvrthodinu přišpendily soupeře na jeho vlastní polovině a vytvořily si tři velmi dobré příležitosti, z nichž ale ani jednu neproměnily. Pak stačilo pár brejkových situací Trutnova a do hostujících řad se rychle vkradla nejistota a nervozita.

Ještě hůř bylo v 27. minutě, když se domácí tým zaslouženě ujal vedení. Navíc visela ve vzduchu ve dvou případech penaltová hrozba. Naštěstí pro Čáslav patnáctiletý rozhodčí D. Chmelík tuto nejnebezpečnější standardní situaci neodpískal ani jednou. Stalo se tak až na druhé straně hřiště v 43. minutě, kdy faulovaná E. Panýrková vzala zodpovědnost na sebe a z pokutového kopu s přehledem vyrovnala.

Z druhé fotbalové ligy dorostenek: vítězný tým FK Čáslav po výhře 3:1 v Trutnově.Zdroj: Pavla Hájková

Důležitý moment, který měl společně s monologem trenéra L. Hájka v kabině o poločasové přestávce přispět ke zlepšenému výkonu čáslavského celku. Nebylo to sice hned, ovšem postupem času se tak přece jen stalo. Rozhodující zlom přinesly v rozmezí 69. a 74. minuty dvě branky V. Pospíšilové, která se štěstím zužitkovala nejdříve průnikovou přihrávku od Luc. Vokounové a potom téměř totožným způsobem i od L. Vokounové, nejlepší hráčky hostujícího celku, byť alespoň jednu svou šanci to chtělo proměnit.

„Jsem ráda, že jsem mohla takhle přispět týmu. Oba góly byly vlastně úplně stejný. Dostala jsem průnikovou přihrávku a šla jsem sama na bránu. Jinak náš výkon byl docela strašný,“ řekla čáslavská útočnice Veronika Pospíšilová.

„I když velká část zápasu nebyla dobrá, tak to tým nezlomilo a dokázal zabrat a dotáhnout utkání k vítězství. Toho si cením, ale jinak vnitřně jsem měl daleko lepší pocit z minulého prohraného duelu s Teplicemi. To jsme předvedli koukatelnější fotbal. Hlavně zdravotně indisponovaná obrana tentokrát zůstala za očekáváním. Za tři body jsem samozřejmě rád, ovšem herní projev bych si představoval na vyšší úrovni. Zvlášť když vím, že to v holkách je,“ konstatoval trenér Čáslavi Luboš Hájek.

Slova uznání a velkého respektu měl k trutnovskému kolegovi K. Kuželovi a domácím fanouškům, kteří ještě za bezbrankového stavu nesouhlasili s verdiktem rozhodčího D. Chmelíka, když Trutnovu uznal jasný a včas odmávaný gól z ofsajdu. „Podpořili nás v protestech a i díky tomu začínající sudí své chybné rozhodnutí nakonec změnil. Chtěl bych jim za parádní gesto fair play ještě jednou moc poděkovat,“ zdůraznil Luboš Hájek.

Zbývá dodat, že v podzimním vzájemném utkání Čáslav doma soupeře porazila 5:0.

Zdroj: Youtube

MFK Trutnov – FK Čáslav 1:3 (1:1) Branky a asistence Čáslavi: E. Panýrková (pokutový kop) - 1:1, V. Pospíšilová (Luc. Vokounová) - 1:2, V. Pospíšilová (L. Vokounová) - 1:3. Rozhodčí: D. Chmelík. Hrací doba: 2x 45 minut. Čáslav: K. Rozsypálková - K. Bělohlávková, A. Vrabcová, M. Blehová, A. Čejková - L. Vokounová, I. Ondráčková, A. Čudová, E. Panýrková - V. Pospíšilová, Luc. Vokounová. Průběžně střídaly: E. Skaláková, P. Havránková, D. Petiková. Trenér: L. Hájek. Zbývající výsledky: České Budějovice - Zaječice 14:0, Most-Souš/Dobroměřice - Roudnice nad Labem 9:1, Sparta Praha B - Jihlava 6:1, Teplice - Mělník 8:1, Třebeš - Bohemians 1905 0:3, Braník - Dukla Praha B 3:7. Příští zápas: FK Čáslav - TJ Sokol Třebeš (neděle 7. dubna od 10.00 hodin na umělé trávě).

Tabulka druhé fotbalové ligy dorostenek po šestnáctém kole.Zdroj: FAČR

Favorit z Teplic unikl nemilému překvapení

Podle papírových předpokladů se měl stát druholigový duel dorostenek Čáslavi a Teplic v sobotu 16. března jednoznačnou záležitostí týmu ze severních Čech. Ovšem nestalo se tak a velký favorit byl rád, že se nakonec protrápil k těsnému vítězství.

Jestliže si hosté z Teplic mysleli, že v Čáslavi navážou na vysokou domácí výhru 12:0 z podzimu a uhrají třeba ještě lepší výsledek, tak museli být hodně zklamaní. Čáslavandy totiž vůbec nepůsobily odevzdaným dojmem, ba naopak. Chtěly potvrdit výkon ze druhého poločasu v jarní premiéře v Braníku, což se jim také dařilo. A dokonce se po půlhodině hry ujaly vedení, když pěkné spolupráci s L. Vokounovou dala gólovou tečku E. Panýrková.

Málo výrazné hráčky Teplic se nadechly v 38. minutě, kdy vyrovnaly přímo z rohového kopu. Z pohledu čáslavských fotbalistek se jednalo o hodně lacinou branku, která je však na kolena nesrazila. I po změně stran bojovaly o co nejlepší výsledek a třeba i o překvapivý bodový zisk. Ten se nakonec nekonal, protože jedenáct minut před koncem zápasu si už iniciativnější Severočešky přece jen připsaly rozhodující trefu.

„Aktivní hrou po celé utkání jsme překvapili sami sebe a určitě i soupeře. Bylo pro mě zajímavé sledovat, jak se s tím tým, který ještě v minulé sezoně hrál první dorosteneckou ligu, obtížně vyrovnával a jak na různé podněty reagoval,“ podotkl čáslavský trenér Luboš Hájek.

„Za předvedený výkon by si holky alespoň bod zasloužily. Jejich zklamání bylo po závěrečném hvizdu rozhodčího velké a objevily se u některých i slzy. Když budou hrát pokaždé s takovým elánem a zaujetím, výsledky se jistě dostaví, ale samozřejmě se musí zároveň vyvarovat zbytečných chyb, které se objevily i v utkání s Teplicemi,“ řekl Luboš Hájek.

Zdroj: Youtube

FK Čáslav – FK Teplice 1:2 (1:1) Branka a asistence Čáslavi: E. Panýrková (L. Vokounová) - 1:0. Rozhodčí: F. Křivka. Hrací doba: 2x 45 minut. Čáslav: K. Rozsypálková - K. Bělohlávková, A. Vrabcová, M. Blehová, A. Čejková - L. Vokounová, E. Panýrková, I. Ondráčková, A. Čudová, Luc. Vokounová - V. Pospíšilová. Průběžně střídaly: E. Skaláková, E. Čejková, Kar. Rozsypálková, N. Veselá. Trenér: L. Hájek. Zbývající výsledky: Sparta Praha B - Dukla Praha B 7:0, Roudnice nad Labem - Třebeš 6:1, Mělník - Braník 3:4 pk, Jihlava - České Budějovice 2:3, Zaječice - Most-Souš/Dobroměřice 1:4, Bohemians 1905 - Trutnov 5:0.

V Braníku se povedlo vyhrát druhý poločas

Na umělé trávě největšího podzimního strašáka začaly v neděli 10. března jarní pouť druhou dorosteneckou ligou fotbalistky Čáslavi. Braník jim totiž v první polovině soutěže na začátku září uštědřil krutou, ale zcela zaslouženou porážku 0:15.

„Hráli jsme tenkrát doma jako nazdárkové a stejně jsme pokračovali o týden později i ve venkovním utkání s exprvoligovými Teplicemi. Byly to však pro nás velmi poučné lekce,“ připomněl čáslavský trenér Luboš Hájek.

Na moc velké ponaučení to však v Praze 4 nevypadalo. Domácí hráčky vedly po čtvrthodině už o tři branky a do poločasové přestávky přidaly ještě další dvě. „Až když jsem v průběhu první půle zareagoval změnami v sestavě a o pauze holkám znovu vysvětlil, co je potřeba na hřišti dělat, o dost se náš herní projev zlepšil,“ zmínil Luboš Hájek.

Dokonce se stalo, co asi nikdo nečekal. Čáslavandy vyhrály druhý poločas 3:2, když se hattrickem blýskla E. Panýrková. „V kontextu s podzimním výpraskem byla pro nás prohra 3:7 velmi dobrým výsledkem, který by holkám mohl dodat odvahu a sebevědomí do dalšího velmi těžkého zápasu, tedy do odvety s Teplicemi,“ vyhlížel Luboš Hájek příští druholigový mač.

„Dobrá práce, trenére,“ pochválil čáslavského kolegu a tím vlastně celý tým při závěrečném podání rukou kouč Braníka Lukáš Malý.

Zdroj: Youtube