/VIDEO, FOTOGALERIE/ Vítězstvím, které si možná ani ve snu nedokázaly představit, skončila pro fotbalistky Čáslavi první polovina jejich účinkování ve druhé lize dorostenek. Po výborném výkonu porazily v neděli 19. listopadu na umělé trávě Mělník devítigólovým rozdílem!

Druhá fotbalová liga dorostenek: Čáslav - Mělník | Video: Deník/Luboš Hájek

Přitom poslední tři utkání týmu od soutoku řek Vltavy a Labe vzbuzoval respekt, protože nulu na svém kontě najednou rozšířil na pět bodů. Čáslavandy ale přistoupily k podzimní soutěžní derniéře tím nejlepším způsobem, sešly se téměř v takzvané plné palbě a brzy po úvodním výkopu ukázaly, kdo bude v sychravém počasí udávat tempo zápasu.

„Takhle bych chtěl holky vidět hrát častěji. Měly dobře nastavenou hlavu, běhaly, vytvářely tlak na protihráčky a dostávaly se do šancí. Bylo na nich vidět, že je fotbal bavil. Už po první půli jsme vedli o čtyři branky, ale skóre mohlo být při lepší střelecké produktivitě klidně vyšší,“ nechal se slyšet čáslavský trenér Luboš Hájek.

Pokud Mělník pomýšlel o poločasové přestávce na nějaký impuls v podobě rychle vstřelené branky, tak to bylo přesně naopak. Hned v úvodu druhého dějství skórovala Čáslav a za dalších pět minut zase. Zatímco domácí fotbalistky byly takzvaně na koni, soupeřky bolelo utkání v nepříznivých klimatických podmínkách čím dál víc a v závěru ho dohrávaly pouze v deseti.

„Rozhodně jsem nečekal, že vyhrajeme o devět gólů. Až to pro měl byl takový zvláštní pocit. Cením si také nuly vzadu. Holky si takové vítězství plně zasloužily i za to, že se nenechaly rozhodit zimou a nepříjemným deštěm. V tomto ohledu se nám zúročilo, že trénujeme za každého počasí. Rovněž mě potěšila hráčská účast. Dění na umělé trávě se nezměnilo ani poté, co jsem zhruba necelou půlhodinu před koncem poslal v rozmezí pěti minut na hřiště všech šest náhradnic,“ zrekapituloval Luboš Hájek.

FK Čáslav – FK Mělník 1909 9:0 (4:0) Branky a asistence Čáslavi: A. Čudová (I. Ondráčková) - 1:0, A. Čudová (I. Ondráčková) - 2:0, E. Panýrková (A. Čudová) - 3:0, I. Ondráčková (A. Čudová) - 4:0, I. Ondráčková (L. Vokounová) - 5:0, A. Čudová (L. Vokounová) - 6:0, E. Panýrková (bez asistence) - 7:0, A. Čudová (I. Ondráčková) - 8:0, E. Panýrková (bez asistence) - 9:0. Rozhodčí: V. Svoboda - R. Pařez, J. Uher. Hrací doba: 2x 45 minut. Čáslav: K. Rozsypálková - A. Čejková, A. Vrabcová, E. Bednářová, A. Drážková - L. Vokounová, I. Ondráčková, E. Panýrková, E. Skaláková - A. Čudová, V. Pospíšilová. Průběžně střídaly: K. Bělohlávková, M. Blehová, Kar. Rozsypálková, N. Veselá, P. Havránková, Luc. Vokounová. Trenér: L. Hájek. Zbývající výsledky: Roudnice nad Labem - Braník 0:3, Jihlava - Trutnov 11:0, Bohemians 1905 - Dukla Praha B 4:1, České Budějovice - Třebeš 9:0, Sparta Praha B - Most-Souš/Dobroměřice 7:0, Zaječice - Teplice 0:9.

Tabulka druhé fotbalové ligy dorostenek po podzimní části sezony 2023/2024.Zdroj: FAČR

S velkou chutí se do druholigového rezervního týmu pražské Sparty pustily v neděli 12. listopadu čáslavské dorostenky. Vždyť proti nim nastoupila kamarádka a ještě nedávno spoluhráčka L. Hájková. V nadšení a elánu je navíc podpořil vedoucí gól.

Dres letenského klubu oblékla také další fotbalistka z Kutnohorska, a sice E. Truksová z Vrdů, která si už připsala i několik startů v mládežnických reprezentačních výběrech. Ani ona ale nezabránila tomu, že do vedení šly překvapivě jako první Čáslavandy, když už ve 2. minutě skórovala E. Skaláková.

I přes sympatický výkon domácího týmu se postupem času přece jen začala naplno projevovat individuální kvalita soupeře. Čáslav sice mohla po šanci V. Pospíšilové za stavu 1:1 ještě jednou skórovat, ovšem nestalo se tak a potom už to byla Sparta, která definitivně převzala taktovku zápasu a na umělé trávě dominovala.

„Potkali jsme se s obrovskou kvalitou soupeře. Holky to stálo velkou spoustu sil, vydaly se, ale nestačilo to. Nicméně první půlhodinu dokázaly ve výborném tempu odehrát vyrovnanou partii. Jakmile však trochu polevily nebo chybovaly, byla to voda na mlýn pro sparťanky, které toho hned využily,“ řekl čáslavský trenér Luboš Hájek.

Ve vzduchu hodně dlouhou dobu visela dokonce hrozba dvouciferného výsledku, naštěstí pro domácí tým výborně chytala brankářka K. Rozsypálková. Hodně dobře hrála také I. Ondráčková, ale i ostatní Čáslavandy si přes nepříznivé skóre vysloužily od svého trenéra pochvalu za snaživý výkon.

A jak L. Hájek hodnotil hru třináctileté dcery ve sparťanském dorosteneckém celku, jemuž měla čest dělat kapitánku? „Tím, že jsem se plně koncentroval především na koučink mých svěřenkyň a dodržování naší taktiky, tak jsem se na Lůcu úplně nesoustředil, nicméně celkový herní projev fotbalistek z Letné byl na vysoké úrovni. Jen mě překvapilo, že se tolikrát nechaly chytit do ofsajdové pasti,“ uvedl Luboš Hájek.

„Stalo se to, co jsme čekali,“ shrnula v jednom krátkém souvětí utkání s pražskou Spartou čáslavská hráčka Eliška Skaláková. Právě ona si nejvíce vychutnala gólovou radost na začátku zápasu. „Pocit to byl krásný,“ usmála se při vzpomínce na vstřelenou branku.

Zdroj: Youtube

FK Čáslav – AC Sparta Praha B 1:9 (1:7) Branka a asistence Čáslavi: E. Skaláková (I. Ondráčková) - 1:0. Rozhodčí: T. Volenec - J. Svoboda, L. Kracík. Hrací doba: 2x 45 minut. Čáslav: K. Rozsypálková - A. Čejková, A. Vrabcová, E. Bednářová, A. Drážková - L. Vokounová, I. Ondráčková, E. Panýrková, A. Čudová, E. Skaláková - V. Pospíšilová. Průběžně střídaly: M. Blehová, Kar. Rozsypálková, J. Brychtová, N. Veselá. Trenér: L. Hájek. Zbývající výsledky: Mělník - Bohemians 1905 1:2 pk, Braník - Zaječice 10:0, Třebeš - Most-Souš/Dobroměřice 1:4, Dukla Praha B - Roudnice nad Labem 0:1, Trutnov - České Budějovice 2:11, Teplice - Jihlava 6:3.

Vítr nepomohl. Klokaní kapsu zatížil jen šmudla

Dobře nastavenou kvalitu svého výkonu nedokázaly na umělé trávě ve Štěrboholech udržet v neděli 5. listopadu v druholigovém utkání s pražskými Bohemians dorostenky Čáslavi. Lepší fotbal paradoxně hrály proti větru, než s ním v zádech.

Jestliže Čáslavandy měly v několika minulých zápasech problémy se zachycením tempa hry, tak tentokrát to byly ony, kdo se chopil iniciativy a vstřelil úvodní a po zaváhání domácí brankářky trochu šťastný gól. To když si povedenou spolupráci z Pyšel proti Zaječicím zopakovaly L. Vokounová a A. Čudová. V aktivitě pokračovaly i v dalších minutách prvního poločasu, ovšem dvěma zbytečnými chybami v defenzívě vybídly soupeře, aby vývoj skóre otočil ve svůj prospěch.

„Líbilo se mi, jak holky hrály. Proti větru se snažily hodně kombinovat po zemi a míče zbytečně nenakopávaly. Až snad na jednu nebo dvě výjimky jsme však nebyli vůbec nebezpeční směrem dopředu a spíš nám patřil střed hřiště. Soupeř naopak dokázal potrestat dvě naše zaváhání vyplývající z nezkušeností,“ zhodnotil první půli čáslavský trenér Luboš Hájek.

Po změně stran už to v podání jeho svěřenkyň nebyla žádná sláva, i když měly podporu větru. Klokanky přitvrdily a na jejich straně přibývaly fauly, ale zároveň svou hru zpřesnily a zlepšily se. Odměnou jim byly další dva góly i červená karta pro J. Černou. Ta se deset minut před koncem zápasu neovládla a počastovala hlavního rozhodčího A. Beránka nadávkami, za které si po vynesení verdiktu disciplinární komise od fotbalu odpočine v pěti soutěžních utkáních.

V přesilovce si fotbalistky Čáslavi vytvořily tlak, zahrávaly několik rohových kopů, ale s nepříznivým výsledkem už nedokázaly nic udělat, a to ani z penalty, kterou po faulu na A. Čudovou chvíli před závěrečným hvizdem neproměnila E. Panýrková.

„Druhý poločas už byl takový nesourodý. Hra byla často přerušována a na hřiště se zbytečně vkradla nervozita z domácí střídačky, kde se často řešil výkon hlavního rozhodčího. Přeneslo se to pak na hráčky a možná i kvůli tomu se jedna z nich nechala vyloučit a delší dobu si nezahraje. Klokanky nicméně zápas zvládly líp a moje holky snad nabraly další druholigové zkušenosti, které se jim budou hodit už v příštím duelu s rezervou pražské Sparty,“ doplnil Luboš Hájek.

Zdroj: Youtube

DFK Bohemians 1905 – FK Čáslav 4:1 (2:1) Branka a asistence Čáslavi: A. Čudová (L. Vokounová) - 0:1. Rozhodčí: A. Beránek - F. Pavlíček, O. Kysela. Hrací doba: 2x 45 minut. Čáslav: K. Rozsypálková - K. Bělohlávková, A. Vrabcová, E. Bednářová, A. Čejková - L. Vokounová, I. Ondráčková, E. Panýrková, Kar. Rozsypálková - A. Čudová, V. Pospíšilová. Průběžně střídaly: A. Drážková E. Skaláková, M. Blehová, N. Veselá. Trenér: L. Hájek. Zbývající výsledky: Jihlava - Braník 3:0, Roudnice nad Labem - Mělník 4:3 pk, Most-Souš/Dobroměřice - Trutnov 6:0, Sparta Praha B - Třebeš 11:0, Zaječice - Dukla Praha B 1:2 pk, České Budějovice - Teplice 3:2.

Náhradní ploše přišla dřív na chuť Roudnice

Ještě někde na podzimních prázdninách se nejspíš viděly dorostenky Čáslavi, když na náhradním fotbalovém hřišti v Potěhách nastupovaly v neděli 29. října k druholigovému zápasu s Roudnicí nad Labem. Laxní úvod se jim nevyplatil.

Čáslavandy působily velmi ospalým dojmem a začaly stylem, jako by se měl soupeř porazit sám. Přitom to byly roudnické hráčky, které musely brzy ráno vstávat a absolvovat skoro dvouhodinovou cestu k utkání. Ovšem stačilo pár minut po úvodním hvizdu a hned se dostaly do několika šancí a ani úvodní gól na sebe nenechal dlouho čekat.

„Hodně mi to připomnělo zápasy v Třebeši a s Mostem, kdy jsme se o možný bodový zisk připravily špatným vstupem do zápasu a hrozným výkonem v prvním poločase. Holky asi zapomněly, že bez běhání a nasazení se hrát nedá, a když k tomu přidaly nepřesné přihrávky, nedalo se na fotbal v jejich podání dívat. Při inkasovaném gólu to z naší strany vypadalo jako ve zpomaleném filmu,“ zlobil se čáslavský trenér Luboš Hájek.

Naštěstí se mu ještě v průběhu první půle povedlo své svěřenkyně probudit. Proti fotbalovějšímu soupeři začaly bojovat a jejich aktivita změnila i obraz dění na hřišti. „Až holky někdy pochopí, že musí dávat do zápasu sto procent hned od jeho začátku, pak se dočkáme lepších výsledků,“ podotkl Luboš Hájek.

Na stranu Čáslavi se po hodině hry přiklonilo i štěstí, když se míč po propagační střele M. Blehové zatoulal až za brankovou čáru. Ovšem místo aby dívky po vyrovnání hru zklidnily, praktikovaly takzvaný hurá fotbal a zapomínaly na zadní vrátka. Roudnická děvčata se tak díky taktické nevyzrálosti protivníka dostávala do samostatných úniků a po jednom z nich opět strhla vedení ve svůj prospěch.

Domácí celek v posledních zhruba deseti minutách zjednodušil hru a nakopávanými míči si vytvořil jakýsi závěrečný tlak, ovšem skóre se už nezměnilo, a to ani po vysunutí gólmanky K. Rozsypálkové do šestnáctky soupeře při rohovém kopu.

„Až do konce zápasu bylo o co hrát, ale musíme si přiznat, že se tak stalo hlavně kvůli střelecké nemohoucnosti roudnických hráček, které zahodily dost vyložených šancí,“ upozornil čáslavský kouč Luboš Hájek, jehož tým přišel v tomto utkání o domácí prostředí. „Pořád bylo lepší hrát poprvé v Potěhách než na rozbitém terénu na atletickém hřišti v Čáslavi,“ dodal.

Zdroj: Youtube