S velkou kvalitou soupeře se v dalším kole druhé dorostenecké ligy potkaly fotbalistky Čáslavi. Na hřišti v Satalicích je v neděli 19. května přivítala rezerva pražské Sparty, nejofenzivnější tým soutěže, který se po 23 zápasech pyšnil celkovým skóre 198:22.

close info Zdroj: Pavla Hájková zoom_in Z druhé fotbalové ligy dorostenek: dívčí tým FK Čáslav se sparťankou Lucií Hájkovou po prohře 0:6 s AC Sparta Praha B na hřišti v Satalicích.

Sparťanky předváděly pěknou kombinační hru a nepouštěly protihráčky do větších akcí. Čáslavandy se tak k míči moc nedostaly a o to víc se musely pohybovat, aby zachytávaly náběhy a časté průnikové přihrávky.

„Pro holky to byla vysoká škola fotbalu, a kdyby neobstály, odvezli bychom si plný ranec, protože ofenzivní síla Sparty je velká, stačí se jen podívat na její poslední výsledky a na celkové skóre v tabulce. Holky bojovaly, makaly a někdy samozřejmě i chybovaly, což kvalitní soupeř hned dokázal potrestat. Někdy se daleko líp hodnotí prohra se ctí, než utrápená výhra,“ konstatoval čáslavský trenér Luboš Hájek.

Stejně jako na podzim došlo na pikantní souboj otce s dcerou, protože třináctiletá L. Hájková nastoupila v rudém dresu ve středu zálohy. „Gól nám nedala,“ pousmál se Luboš Hájek. „Opět jsem její hru neměl čas pozorněji sledovat, protože jsem se plně soustředil na organizaci defenzivní činnosti a výkon mých svěřenkyň,“ dodal.

„Na tenhle zápas jsem se hodně těšila. V kabině jsem si řekly, jak bychom měly na Čáslavandy hrát. Víme, že hrají hodně odzadu a drží ofsajdovou lajnu. My jsme se tím nějak tak vypořádaly. I když moc šancí jsme nedaly, přesto tam docela poměrně hodně gólů padlo,“ řekla sparťanka Lucie Hájková.

AC Sparta Praha B – FK Čáslav 6:0 (3:0) Rozhodčí: Š. Polák - R. Ketner, M. Matěka. Hrací doba: 2x 45 minut. Čáslav: K. Rozsypálková - Luc. Vokounová, I. Ondráčková, M. Blehová, A. Vrabcová - L. Vokounová, E. Panýrková, E. Skaláková, A. Čudová, P. Havránková - V. Pospíšilová. Průběžně střídaly: A. Čejková, K. Bělohlávková, Kar. Rozsypálková, E. Čejková, D. Petiková, N. Veselá. Trenér: L. Hájek. Zbývající výsledky: Bohemians 1905 - Mělník 4:0, Roudnice nad Labem - Dukla Praha B 9:1, Most-Souš/Dobroměřice - Třebeš 2:3 pk, České Budějovice - Trutnov 27:0, Zaječice - Braník 0:18, Jihlava - Teplice 2:1.

Klokanky utnuly sérii neprůstřelnosti

Po hodně dlouhé době se fotbalistkám Čáslavi stalo, že o výsledku jejich utkání rozhodl jediný gól. Došlo k tomu v sobotu 11. května ve druhé lize dorostenek a šťastnějším týmem byli díky trefě na začátku druhého poločasu pražští Bohemians 1905.

„Soustředěným výkonem v obraně jsme chtěli co nejdéle natáhnout naši sérii bez obdržené branky. Tušil jsem, že moc gólů v zápase nepadne, protože jich soupeř tolik nedává, ale zároveň málo inkasuje. Prognóza se v první půli potvrdila, proto jsem holky nabádal, aby ve stejném stylu pokračovaly i nadále, že to nejspíš bude o jednom gólu,“ naznačil čáslavský trenér Luboš Hájek.

Druhá fotbalová liga dorostenek: Čáslav - Bohemians 1905 | Video: Deník/Luboš Hájek

Stačil ovšem výpadek v defenzivní činnosti a plány domácího celku vzaly v 48. minutě za své. „To velmi zamrzelo, zvlášť s ohledem na konečný výsledek a celkovou hru. Branka byla úplně zbytečná a dalo se ji při lepší koncentraci a rychlejší reakci zabránit. Pak bychom na sebe nemuseli koukat smutnými očima,“ podotkl Luboš Hájek.

Ten měl jinak pro své svěřenkyně jen slova chvály. A poklonu čáslavskému týmu vysekl při závěrečném podání rukou i hostující trenér L. Molhanec, který oproti podzimnímu vzájemnému duelu viděl výrazné zlepšení hlavně v organizaci zadních řad.

Tam odvedla skvělou práci stoperka I. Ondráčková, nejlepší hráčka Čáslavi, ne-li celého utkání. „Po inkasované brance jsme chtěli výsledek otočit, nebo alespoň vyrovnat, ale i přes nějaké šance jsme z toho bohužel nic nevytěžili,“ řekla Iveta Ondráčková.

FK Čáslav – DFK Bohemians 1905 0:1 (0:0) Rozhodčí: L. Kracík. Hrací doba: 2x 45 minut. Čáslav: K. Rozsypálková - K. Bělohlávková, I. Ondráčková, M. Blehová, A. Čejková - L. Vokounová, E. Panýrková, A. Čudová, A. Vrabcová - P. Havránková, V. Pospíšilová. Průběžně střídaly: E. Skaláková, Luc. Vokounová, E. Čejková, N. Veselá. Trenér: L. Hájek. Zbývající výsledky: Třebeš - Sparta Praha B 0:15, Trutnov - Most-Souš/Dobroměřice 0:15, Teplice - České Budějovice 1:5, Mělník - Roudnice nad Labem 0:5, Braník - Jihlava 2:6, Dukla Praha B - Zaječice 8:0.

Zaječice to nevzdaly ani v devíti

V jednoznačnou záležitost se v neděli 5. května proměnil druholigový zápas fotbalových dorostenek Čáslavi se Zaječicemi. Nikdo se tomu ani moc nedivil, protože celek ze dna tabulky nastoupil na umělé trávě pouze s devíti hráčkami.

Na desetigólových hodech si nejvíce pošmákla E. Panýrková. Do střelecké listiny se zapsala hned pětkrát a navíc v poslední desetiminutovce nahradila mezi tyčemi K. Rozsypálkovou, z níž trenér L. Hájek udělal útočný hrot. A byla to právě čáslavská brankářka, která svou trefou skóre pěkně zakulatila. Hattrickem asistencí se blýskla A. Čudová, dvěma střeleckými zápisy ozdobila posun v sestavě směrem dopředu A. Vrabcová.

Druhá fotbalová liga dorostenek: Čáslav - Zaječice | Video: Deník/Luboš Hájek

„Jsem moc ráda, že jsem takhle mohla přispět týmu. Do brány bych určitě podruhé asi už nešla, bylo to tam náročnější než v poli. Jsem ale ráda, že jsem pomohla udržet čisté konto a že si Týna dala gól,“ řekla čáslavská středopolařka Eliška Panýrková.

Na pohled krásný výsledek však trochu pokazil dojem z předvedené hry. „Holky se přizpůsobily protihráčkám a byla z toho celkem nudná kopaná. Chyběl jim pohyb a i když nebyly pod tlakem, pokazily dost jednoduchých přihrávek. Dokázal bych si představit, že s tak oslabeným soupeřem budeme víc dominantní na míči, předvedeme více kombinací a pokusíme se o nějakou kreativitu,“ uvedl čáslavský trenér Luboš Hájek.

A nadšený nebyl ani z nečekané fighterské vložky na konci utkání, do které se k údivu všech spoluhráček natvrdo zapojila P. Havránková. Naštěstí z boje vyvázla bez zranění a jen se žlutou kartou, stejně jako protistrana.

„Byl to tréninkový zápas. Byly jsme na soupeře připravené, ale nehrály jsme přesně to, co jsme chtěly. Góly nějaké padly, ale mohlo jich být určitě víc,“ konstatovala i tak šťastná čáslavská brankářka Kristýna Rozsypálková, která dala výsledku svou trefou po přihrávce V. Pospíšilové konečnou podobu. Po vítězném penaltovém rozstřelu na podzim na pražské Julisce skórovala podruhé v sezoně.