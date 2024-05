/VIDEO, FOTOGALERIE/ Pouze tři zápasy odehrály v dubnu čáslavské fotbalistky ve druhé dorostenecké lize, protože jejich duel s Jihlavou na hřišti v Antonínově Dole byl po dohodě se soupeřem přeložen na úterý 21. května. V pátém kalendářní měsíci tak budou mít program nabitý, čeká je šest soutěžních utkání.

Druhá fotbalová liga dorostenek: Čáslav - České Budějovice | Video: Deník/Luboš Hájek

Organizace hry se z pohledu čáslavských fotbalistek stala v neděli 21. dubna alfou a omegou v domácím utkání s Českými Budějovicemi, jasně vedoucím týmem tabulky druhé ligy dorostenek. Odrazilo se to v rozdílných výsledcích obou poločasů.

Jestliže Čáslavandy obdržely na podzim na českobudějovickém Složišti šest gólů za celých devadesát minut, v jarní odvetě hořely stejným výsledkem už po první půli. Navíc čtyři branky inkasovaly po chybách, za které by se museli stydět i žáčci.

Z druhé fotbalové ligy dorostenek: čáslavské fotbalistky po utkání s SK Dynamo České Budějovice.Zdroj: Pavla Hájková

Domácímu týmu tak reálně hrozil debakl, naštěstí pomohla poločasová přestávka a po ní trenér L. Hájek, který z lajny navigoval své svěřenkyně po hrací ploše. Najednou to byla úplně jiná organizace hry odzadu a výrazně se zlepšilo přebírání a dostupování protihráček. Výsledek? Bezbrankové druhé dějství proti suverénně vedoucímu tabulky, který nezadržitelně míří do baráže o první ligu!

„Snad tímhle počinem holky už konečně pochopily, že má cenu dodržovat stanovené taktické pokyny a vydat se na hřišti. Na druhou stranu by si měly uvědomit, že nejsou loutky, které v zápase někdo vede a říká jim, co mají přesně dělat. Musí se umět samy rozhodovat, tvořit, využít natrénované věci a hlavně se nebát mluvit,“ řekl čáslavský trenér Luboš Hájek.

Zdroj: Youtube

„Byla to celkem katastrofa, hlavně ten první poločas. Nedaly jsme si skoro jedinou přihrávku, ani jsme nehrály tělem, neměly jsme obsazené hráčky, pořád nám utíkaly. Druhý poločas byl o hodně lepší. Trenér nás koordinoval z lajny, což nám hrozně pomohlo. Kdybychom takhle hrály celou dobu, výsledek mohl být úplně jiný,“ zhodnotila zápas s českobudějovickým Dynamem čáslavská stoperka Martina Blehová.

FK Čáslav – SK Dynamo České Budějovice 0:6 (0:6) Rozhodčí: J. Svoboda - P. Heřmánek, L. Kracík. Hrací doba: 2x 45 minut. Čáslav: K. Rozsypálková - Kar. Rozsypálková, I. Ondráčková, M. Blehová, A. Čejková - Luc. Vokounová, L. Vokounová, E. Panýrková, A. Čudová, P. Havránková - V. Pospíšilová. Průběžně střídaly: D. Petiková, E. Čejková, N. Veselá. Trenér: L. Hájek. Zbývající výsledky: Braník - Trutnov 18:0, Bohemians 1905 - Jihlava 1:3, Mělník - Most-Souš/Dobroměřice 2:7, Teplice - Sparta Praha B 4:3 pk, Dukla Praha B - Třebeš 2:1, Roudnice nad Labem - Zaječice (přeloženo na středu 22. května).

Tabulka druhé fotbalové ligy dorostenek po devatenáctém kole.Zdroj: FAČR

Seriál s góly jako přes kopírák pokračoval

Hrací kostka nalezená v sobotu 13. dubna v trávníku na fotbalovém hřišti v Čepirohách jako by chtěla dorostenkám Čáslavi předem ukázat, kolikrát budou se sdruženým týmem Most-Souš/Dobroměřice na jihozápadním okraji města inkasovat. Nahoře byla šestka.

Čáslavandám nehrály do noty ani další aspekty jako více než dvouapůlhodinová cesta minubusem k utkání a od podzimu vůbec první kontakt s přírodní trávou, protože na atletické hřiště ve Vodrantech se kvůli údržbě travnaté plochy nesmí a na hlavním stadionu Pod Hrádkem může trénovat a hrát jen áčko.

„Tím jsme si ale zápas rozhodně neprohráli,“ nehledal žádné výmluvy čáslavský trenér Luboš Hájek. „Chyba byla jednoznačně na naší straně, vždyť čtyři ze šesti gólů jsme dostali ze samostatných úniků. Holky na ně většinou nedokázaly včas reagovat, nezachytily náběhy a už se to valilo. I když se na tom v rámci defenzivní činnosti celého týmu snažíme na trénincích intenzivně pracovat, tyhle situace se opakují a výsledkově na to doplácíme, zvlášť když má soupeř kvalitní zakončení,“ pokračoval kouč.

Jeho svěřenkyně se také těžko vyrovnávaly s tvrdostí protihráček. „Dohrávaly souboje, ale neviděl jsem v tom nic záludného. A když už to byl faul, měli jsme výhodu standardní situace a dvakrát jsme toho využili ke vstřelení branky. I naše holky by potřebovaly být na hřišti míň hodné a hrát víc do těla, samozřejmě v rámci pravidel,“ upřesnil Luboš Hájek.

Zdroj: Youtube

„Penaltu jsem nekopla úplně tak, jak jsem chtěla, ale s velkým štěstím to tam brankářce proklouzlo. U přímého kopu jsem si řekla, že jsou lehké míče, že dobře poletí, tak jsem to zkusila a vyšlo to,“ ohlédla se za svými dvěma trefami Amálie Čudová. Ta na jaře konečně prolomila střeleckou smůlu a k osmi podzimním gólům přidala další dva.

FK Baník Most-Souš/FK Dobroměřice – FK Čáslav 6:2 (3:0) Branky a asistence Čáslavi: A. Čudová (pokutový kop) - 3:1, A. Čudová (přímý kop) - 5:2. Rozhodčí: S. Moudrý - O. Wohl, V. Novák. ŽK: 1/1 (M. Blehová). Hrací doba: 2x 45 minut. Čáslav: K. Rozsypálková - K. Bělohlávková, A. Vrabcová, M. Blehová, E. Skaláková - L. Vokounová, I. Ondráčková, E. Panýrková, A. Čudová, Luc. Vokounová - V. Pospíšilová. Průběžně střídaly: N. Veselá, Kar. Rozsypálková, D. Petiková. Trenér: L. Hájek. Zbývající výsledky: Třebeš - Mělník 2:1, Jihlava - Roudnice nad Labem 6:0, České Budějovice - Bohemians 1905 3:1, Trutnov - Dukla Praha B 0:11, Sparta Praha B - Zaječice 17:0, Teplice - Braník 5:1.

Hurá fotbal otupilo dubnové vedro. Třebeš padla

Festival zahozených šancí na obou stranách nabídlo po druholigové velikonoční přestávce utkání dorostenek Čáslavi a královéhradecké Třebeše. Neproměněné příležitosti nakonec v neděli 7.dubna méně mrzely domácí fotbalistky.

Ukázková byla z tohoto pohledu hned první minuta, kdy hostující hráčka upalovala sama na bránu a naštěstí pro Čáslav to skončilo jen rohovým kopem. „Přesně takhle špatně jsme začali i na podzim v Třebeši, ale tam nás soupeř z následné standardní situace potrestal a naladil se na vítěznou notu. Tentokrát to pro nás dopadlo dobře,“ oddechl si čáslavský trenér Luboš Hájek.

Defenzivní činnost týmu mu radost nedělala, o poznání lepé vypadala útočná snaha. „Problém byl ale v tom, že když jsme vstřelili branku, vzápětí jsme ji ve dvou případech inkasovali. Takže hurá fotbal s prostupnými obranami pokračoval celou první půli, v níž jsme Třebeš přestříleli 4:2,“ popsal Luboš Hájek. „Vystřídej obranu, to je hrůza,“ nebyli v určitých chvílích spokojeni ani někteří fanoušci domácího týmu.

Jak kouč Čáslavi predikoval, poločasový výsledek o mnohém napověděl, protože po změně stran se dalo v nezvykle teplém počasí, které lámalo letité rekordy, očekávat zklidnění jak z pohledu tempa zápasu, tak změny skóre. „Důležité však bylo pohlídat si pozornou hrou dvougólový náskok, aby soupeř nenabral druhý dech,“ poznamenal Luboš Hájek.

Zdroj: Youtube

Čáslavandy drama nepřipustily, oplatily Třebeši podzimní porážku 2:5 a po výhře v Trutnově 3:1 si připsaly druhé vítězství v řadě.

FK Čáslav – TJ Sokol Třebeš 4:2 (4:2) Branky a asistence Čáslavi: E. Panýrková (A. Čudová) - 1:0, V. Pospíšilová (L. Vokounová) - 2:1, V. Pospíšilová (M. Blehová) - 3:1, L. Vokounová (A. Čudová) - 4:2. Rozhodčí: J. Svoboda - J. Šanda, L. Kracík. Hrací doba: 2x 45 minut. Čáslav: K. Rozsypálková - K. Bělohlávková, A. Vrabcová, M. Blehová, A. Čejková - L. Vokounová, I. Ondráčková, A. Čudová, Luc. Vokounová - V. Pospíšilová, E. Panýrková. Průběžně střídaly: E. Skaláková, N. Veselá, D. Petiková, E. Čejková, Kar. Rozsypálková. Trenér: L. Hájek. Zbývající výsledky: Bohemians 1905 - Most-Souš/Dobroměřice 1:2, Mělník - Trutnov 6:4, Zaječice - Jihlava 0:11, Roudnice nad Labem - České Budějovice 0:7, Braník - Sparta Praha B 5:6, Dukla Praha B - Teplice 1:4.

Překonat těžké fotbalové chvíle v Trutnově pomohlo i neobvyklé gesto fair play