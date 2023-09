/VIDEO, FOTOGALERIE/ Hned o něco veseleji vypadá účinkování čáslavských fotbalistek ve druhé dorostenecké lize. Po předešlých dvouciferných debaklech si spravily chuť v neděli 17. září doma s Trutnovem, který zůstal v tabulce s dalšími dvěma týmy dál na nule.

Čáslavandy si celkem brzy vytvořily územní převahu a diktovaly tempo hry. Bylo patrné, že pokud v aktivitě vydrží a promění své šance, mohla by se dostavit premiérová výhra za tři body. Tato myšlenka dostala reálné obrysy již v prvním poločase, kdy se po gólech E. Panýrkové, L. Vokounové a N. Levinské ujal domácí celek tříbrankového vedení. A když po změně stran inkasoval Trutnov ještě dvakrát z kopaček E. Panýrkové a A. Čudové, mohly si čáslavské hráčky dopřát radost z vítězství, navíc s čistým kontem.

„Až mě překvapilo, jak jsme byli v utkání dominantní, to jsem nečekal. Dařilo se nám dobře kombinovat a praktikovat celoplošný fotbal. Holky na sebe mluvily víc než jindy a také naše brankářka se daleko častěji zapojovala do rozehrávky. Aktivní hra byla podpořena góly a hlavně v prvním půli jsem mohl být s předvedeným výkonem spokojen,“ konstatoval čáslavský trenér Luboš Hájek.

Jeho kolektivu očividně pomohl návrat ofenzivně laděné N. Levinské, která předchozí tři zápasy vynechala kvůli zranění kolena. „Bylo to fajn a jsem ráda, že jsem mohla týmu přispět gólem. Myslím, že jsme hrály dobře, byly tam dobré fotbalové akce a doufám, že takhle budeme pokračovat dál,“ řekla Natálie Levinská po své premiéře ve druhé dorostenecké lize.

FK Čáslav – MFK Trutnov 5:0 (3:0)



Branky a asistence Čáslavi: E. Panýrková (bez asistence) - 1:0, L. Vokounová (N. Levinská) - 2:0, N. Levinská (bez asistence) - 3:0, E. Panýrková (bez asistence) - 4:0, A. Čudová (bez asistence) - 5:0.



Rozhodčí: J. Svoboda - P. Houška, Š. Pipek. Hrací doba: 2x 45 minut.



Čáslav: K. Rozsypálková - Luc. Vokounová, I. Ondráčková, A. Vrabcová, A. Drážková - E. Skaláková, L. Vokounová, E. Panýrková, N. Levinská - V. Pospíšilová, E. Bednářová. Průběžně střídaly: A. Čejková, Kar. Rozsypálková, A. Čudová, N. Veselá, M. Blehová. Trenér: L. Hájek.



Zbývající výsledky: Dukla Praha B - Braník 2:4, Mělník - Teplice 1:8, Bohemians 1905 - Třebeš 2:0, Roudnice nad Labem - Most-Souš/Dobroměřice 3:1, Jihlava - Sparta Praha B 2:3 pk, Zaječice - České Budějovice 0:15.



Příští zápas: TJ Sokol Třebeš - FK Čáslav (sobota 23. září od 10.00 hodin).

Tabulka druhé fotbalové ligy dorostenek po čtvrtém kole.

Teplice dominovaly, uplatnily zkušenosti z první ligy

Další nepříjemnou zkušenost ve druhé dorostenecké lize si fotbalistky Čáslavi připsaly v neděli 10. záři v Hostomicích, kam si je pozvaly hráčky Teplic. Stejně jako s Braníkem bylo o vítězi rozhodnuto velmi brzy a čekalo se jen na výši skóre.

„Od úvodního hvizdu až po konec zápasu jsme proti týmu, který ještě minulou sezonu hrál první ligu, zaostávali ve všech herních činnostech, v pohybu, rychlosti i soubojovém chování. Naše organizace hry značně pokulhávala a hráčky nedržely svůj prostor. Skoro pořád se hrálo na naší polovině hřiště,“ popsal drtivý tlak soupeře čáslavský trenér Luboš Hájek.

Skok z okresního přeboru starších žáků do druhé ligy dorostenek je prostě obrovský a Čáslavandy se s tím musí poprat. Vždyť každý takový zápas je pro ně obrovskou zkušeností, i když dva poslední debakly bez vstřeleného gólů působí hodně demotivně. A to ještě od větší gólové nálože Čáslav zachránil praktikovaný ofsajd systém a také neschopnost teplických fotbalistek proměňovat vyložené šance.

„Ve druhém poločase už jsme defenzivní činnost o něco zlepšili, ale pořád to bylo málo. Navíc jsme ani neměli čím odpovědět, protože v útoku jsme byli zcela neškodní,“ podotkl Luboš Hájek. „Snad jen malou útěchou nám může být pochvala od teplického trenéra, že jsme chtěli hrát fotbal až do konce zápasu a neuchýlili jsme se jen k odkopávání míčů,“ dodal čáslavský kouč.

FK Teplice – FK Čáslav 12:0 (8:0)



Rozhodčí: P. Hejl ml. - P. Hejl st., A. Zima. Hrací doba: 2x 45 minut.



Čáslav: K. Rozsypálková - A. Čejková, A. Vrabcová, E. Skaláková, A. Drážková - L. Vokounová, I. Ondráčková, E. Panýrková, A. Čudová, Luc. Vokounová - J. Brychtová. Průběžně střídaly: M. Blehová, E. Bednářová, N. Veselá, Kar. Rozsypálková. Trenér: L. Hájek.



Zbývající výsledky: Trutnov - Bohemians 1905 0:5, Dukla Praha B - Sparta Praha B 0:7, Braník - Mělník 15:0, Most-Souš/Dobroměřice - Zaječice 6:1, Třebeš - Roudnice nad Labem 1:12, České Budějovice - Jihlava 4:2.

Braník suverénně opanoval stadion Pod Hrádkem

Tvrdou realitu druhé dorostenecké ligy poznaly v sobotu 2. září fotbalistky Čáslavi. V domácím zápase s pražským Braníkem neměly vůbec žádný nárok, nepředvedly vůbec nic a po zásluze odešly ze hřiště s patnáctigólovým debaklem.

„Vítejte ve druhé dorostenecké lize,“ řekl svým svěřenkyním bezprostředně po utkání na hlavním hřišti na stadionu Pod Hrádkem čáslavský trenér Luboš Hájek s obavami, že tímhle stylem prezentované hry bude podobných výsledků v sezoně přibývat a zájem diváků klesat.

Jestliže Čáslavandy v minulém kole na Julisce překvapily nečekaně úspěšným vstupem do soutěže, tentokrát předvedly podprůměrný výkon s žalostnou fyzickou kondicí a malou taktickou vyzrálostí. Hráčkám Braníku stačilo průnikovou přihrávkou poslat míč do volného prostoru a hned šly samy na bránu. Tímhle způsobem vstřelily většinu gólů. Už po čtvrthodině hry nebylo co řešit.

„Co holky před týdnem v pražských Dejvicích zdobilo, to nezopakovaly ani náznakem. Hned v úvodu nechytily tempo zápasu a už se to s nimi vezlo. O fyzické kondici, pohybu bez míče a dodržování hráčských postů radši ani nemluvím, to byla hrůza,“ nebral si servítky Luboš Hájek a naopak velmi pochválil aktivní a daleko fotbalovější protihráčky.

FK Čáslav – ABC Braník 0:15 (0:9)



Rozhodčí: L. Ledvina - P. Procházka, T. Petráček. Hrací doba: 2x 45 minut.



Čáslav: K. Rozsypálková - A. Čejková, A. Vrabcová, M. Blehová, A. Drážková - L. Vokounová, I. Ondráčková, E. Panýrková, K. Bělohlávková - A. Čudová, V. Pospíšilová. Průběžně střídaly: Luc. Vokounová, E. Bednářová, N. Veselá, Kar. Rozsypálková. Trenér: L. Hájek.



Zbývající výsledky: Mělník - Dukla Praha B 1:6, Bohemians 1905 - Teplice 1:0 pk, Roudnice nad Labem - Trutnov 9:0, České Budějovice - Sparta Praha B 6:0, Jihlava - Most-Souš/Dobroměřice 5:0, Zaječice - Třebeš 2:1.