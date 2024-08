Čáslavandy se pustily do soupeře z Trutnova s nadšením. Za pět minut vsítily dva góly a po půlhodině se dostaly do pětibrankového trháku. „Holky si konečně vzaly k srdci, že mají hodně střílet, a hned to podle toho vypadalo,“ liboval si čáslavský trenér Luboš Hájek, který byl v prvním poločase velmi spokojen i s předvedenou křídelní hrou.

Vzhledem ke zvyšující se teplotě vzduchu se dalo předpokládat, že fyzicky náročný fotbal už jeho svěřenkyně v takové intenzitě nezvládnou. To se také potvrdilo, nicméně i tak Čáslav ještě nějaké góly přidala, ovšem dva v závěru sama zbytečně inkasovala, a sice kvůli špatné komunikaci na hrací ploše.

„Jednalo o perfektní vstup do nové sezony, ovšem s varováním, že stále máme na čem pracovat,“ shrnul utkání Luboš Hájek s tím, že hattrick zaznamenala V. Pospíšilová a po dvou trefách si připsala nejlepší hráčka zápasu L. Vokounová a také N. Patočková, která tak skórovala hned v prvním mistrovském utkání po přestupu z Pardubic.Kuriozitou byly dva vlastní góly Trutnova.

Trenér L. Hájek, který ve stejný den oslavil padesáté narozeniny, nezapomněl vyzdvihnout skvělé zázemí a práci zástupců malešovského klubu v čele se sekretářem M. Lhotákem. „Hřiště s pokropeným trávníkem bylo na jedničku s hvězdičkou a ani jsem se nemusel starat o to, kdo zápas odmává na lajnách, protože Milan Lhoták zajistil z domácích řad oba asistenty rozhodčího. Moc děkujeme a rádi se do Malešova vrátíme, když se naskytne možnost,“ zdůraznil Luboš Hájek.

Po Klukách a Malešově se čáslavské fotbalistky představí v Paběnicích, kde ve středu 28. srpna od 18 hodin budou hostit starší žákyně pražské Sparty.