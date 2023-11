/VIDEO, FOTOGALERIE/ Fotbal na šikmé ploše si v neděli 22. října vyzkoušely druholigové dorostenky Čáslavi na hřišti v Pyšelích, kam si je pozvaly Zaječice. S převýšením mezi oběma bránami se vyrovnaly velmi dobře a zaslouženě si z Benešovska odvezly tři body.

Utkání sousedů v tabulce, kteří měli i hodně podobné statistiky, začaly aktivněji domácí hráčky, ovšem s přibývajícím časem jejich tlak bez kýženého gólového efektu slábl a aktivitu naopak převzaly Čáslavandy. Hra do kopce jim nedělala problémy a výborný fyzický fond při ní uplatnila L. Vokounová, po jejíž pravé straně vedla většina útočných akcí. A dvě z nich skončily v první půli brankou, když se výstavním volejem nejdříve trefila A. Čudová a pak předvedla neomylnou dorážku pod břevno V. Pospíšilová.

„Není čas se bát, to mi v Zaječicích víme…,“ začátek refrénu zaječické fotbalové hymny, která se nesla z amplionu před začátkem druhého poločasu, dával tušit, že se domácí děvčata ještě budou chtít nakopnout a s nepříznivým výsledkem něco udělat. Přestože jim svěřenkyně trenéra L. Hájka moc prostoru na hrací ploše nenechávaly, z hostující strany však další gólová pojistka z kopce nepřicházela - E. Panýrková trefila jen břevno, a proto ve vzduchu stále visela reálná hrozba, že se něco může pokazit.

A tak se také stalo. V 65. minutě se po souboji v čáslavské šestnáctce pískal pokutový kop, který zaječická gólmanka N. Prégrová s přehledem proměnila. Na drama sice bylo zaděláno, ale Čáslavandy žádné nepřipustily. Na kontaktní branku totiž našla rychlou odpověď V. Pospíšilová a záhy přidaly dva střelecké zápisy E. Panýrková a N. Veselá, čímž necelou čtvrthodinu před koncem zápasu definitivně zlomily odpor Zaječic a potvrdily zasloužený tříbodový zisk.

Výhra s Trutnovem byla po dvouciferných debaklech velmi příjemný nakopávák

Hráčkou utkání se stala jednoznačně L. Vokounová, autorka tří gólových asistencí, která téměř bez ustání pilovala pravou lajnu. „I když Linda v minulých několika kolech neměla zrovna oslnivou formu, pracovala na sobě a nechala si ode mě poradit, co má ve své hře zlepšit. Pomohl ji i sobotní zápas za starší žáky v okresním přeboru s Uhlířskými Janovicemi, kde svou dynamiku a tah na bránu již k mé radosti také uplatnila,“ pochválil kapitánku týmu a vzápětí i celý kolektiv čáslavský trenér Luboš Hájek.

Na druholigový duel dorostenek kupodivu nebyl delegován ani jeden sudí, a tak všechny tři rozhodcovské posty obsadili zástupci Zaječic. „Podle toho, jak byli hlavně v prvním poločase pod tlakem domácích funkcionářů a diváků, jsem se toho obával, ale musím uznat, že hlavní rozhodčí pískal s velkým přehledem a i asistenti na čarách odvedli velmi dobrou práci,“ ocenil náhradní arbitry Luboš Hájek, který se z fotbalu vrátil s horečkou 39°C.

Sokol Zaječice – FK Čáslav 1:5 (0:2) Branky a asistence Čáslavi: A. Čudová (L. Vokounová) - 0:1, V. Pospíšilová (L. Vokounová) - 0:2, V. Pospíšilová (bez asistence) - 1:3, E. Panýrková (L. Vokounová) - 1:4, N. Veselá (P. Havránková) - 1:5. Rozhodčí: L. Barcal (laik). Hrací doba: 2x 45 minut. Čáslav: K. Rozsypálková - K. Bělohlávková, A. Vrabcová, E. Bednářová, A. Drážková - L. Vokounová, I. Ondráčková, E. Panýrková, E. Skaláková - A. Čudová, V. Pospíšilová. Průběžně střídaly: A. Čejková, P. Havránková, N. Veselá, Kar. Rozsypálková. Trenér: L. Hájek. Zbývající výsledky: Jihlava - Mělník 19:0, České Budějovice - Dukla Praha B 7:0, Most-Souš/Dobroměřice - Braník 2:0, Roudnice nad Labem - Bohemians 1905 2:1, Sparta Praha B - Trutnov 21:0, Třebeš - Teplice 2:5.

Terénem zaskočená Jihlava se vzchopila

Spíš na oraništi než na fotbalovém hřišti se v neděli 15. října odehrálo utkání druhé ligy dorostenek mezi Čáslaví a Jihlavou. Realizační tým z Vysočiny rozhodně nebyl ze stavu plochy na 'atleťáku' nadšený a udělal si pečlivou fotodokumentaci.

Čáslavské fotbalistky po zkušenostech z poslední doby nemohl nekvalitní terén překvapit, a tak se v úvodu zápasu nečekaně ujaly vedení po akci E. Panýrkové. Byl to ten nejlepší impuls pro to, aby se pokusily co nejdéle držet s favoritem krok. To se jim dařilo prakticky celý první poločas, ale na jeho konci měla Jihlava přece jen k vítězství o kousek blíž. Z pohledu domácího celku v této souvislosti zamrzela chyba E. Panýrkové, když zbytečnou přihrávkou domů vyslala protihráčku do gólového brejku, a následně chvíli po rozehrání ve středovém kruhu opět E. Panýrková orazítkovala míčem břevno.

Jestliže první půle měla ze strany fotbalistek Čáslavi celkem solidní úroveň, po přestávce jako by jim došel dech a napomohly tomu na začátku druhého poločasu i další dvě rychlé branky. „Je to škoda, holky rozehrály zápas velmi dobře, až jsem byl mile překvapen, avšak od chvíle, kdy se po změně stran rozhodly šetřit pohybem a tlačily vše pouze středem hřiště, převzala Jihlava aktivitu, už nás k ničemu nepustila a v klidu si připsala povinné vítězství,“ uvedl čáslavský trenér Luboš Hájek.

„Ve druhém poločase jsme to bohužel pokákly,“ souhlasila stoperka Adéla Vrabcová, která si jako jedna z mála domácích hráček udržela herní standard v obou pětačtyřicetiminutovkách. „Na našem hřišti se hraje opravdu hrozně. Zpracovat míč je někdy opravdu výzva,“ vrátila se ještě k nekvalitnímu terénu.

FK Čáslav – FKM Vysočina Jihlava 1:6 (1:2) Branka a asistence Čáslavi: E. Panýrková (A. Čudová) - 1:0. Rozhodčí: P. Procházka - V. Ziegler, R. Pařez. Hrací doba: 2x 45 minut. Čáslav: K. Rozsypálková - K. Bělohlávková, A. Vrabcová, M. Blehová, A. Drážková - L. Vokounová, I. Ondráčková, E. Panýrková, A. Čudová, E. Skaláková - V. Pospíšilová. Průběžně střídaly: A. Čejková, Luc. Vokounová, Kar. Rozsypálková, N. Veselá, P. Havránková, J. Brychtová, E. Bednářová. Trenér: L. Hájek. Zbývající výsledky: Braník - Třebeš 7:0, Roudnice nad Labem - Sparta Praha B 0:5, Bohemians 1905 - Zaječice 2:0, Mělník - České Budějovice 1:13, Teplice - Trutnov 15:1, Dukla Praha B - Most-Souš/Dobroměřice 0:1.

Ze složitého úkolu na Složišti se hráčky nesložily

Nejdelší cesta v podzimní části sezony na zápas a ještě k tomu na hřiště po šesti kolech stoprocentního týmu druhé ligy dorostenek. Pro čáslavské fotbalistky v sobotu 7. října nic záviděníhodného, nicméně musely se náročnému úkolu postavit.

„Nemělo smysl si nic nalhávat, České Budějovice byly jednoznačným favoritem, a tak jsme do sportovního centra mládeže Složiště přijeli vyloženě s defenzivní taktikou a cílem inkasovat co nejméně gólů. Už jsme se poučili v utkáních s Braníkem a Teplicemi, kdy jsme hráli velmi naivně a dostali patnáct, respektive dvanáct gólů,“ řekl na úvod čáslavský trenér Luboš Hájek.

Zápas se hrál podle očekávaného scénáře, tedy na jednu bránu. Pouze třígólový náskok soupeře byl proto po prvním poločase pro čáslavský tým celkem dobrou vizitkou. „Bránili jsme ale špatně, především jsem měl výhrady ke hře středových hráček. Být fotbalistky Českých Budějovic o něco šikovnější, vypadlo by to s námi daleko hůř,“ poznamenal Luboš Hájek.

Druhá polovina utkání se sice od té první moc nelišila, ovšem Čáslavandy si přece jen víc dovolily v ofenzivní fázi, a to hlavně díky E. Panýrkové, která si při přechodu do útoku pomohla několika efektními kličkami. V 71. minutě se pak zrodila největší a jediná šance hostujícího celku, když po střele E. Panýrkové do břevna V. Pospíšilová v nadějné pozici vysoko přestřelila českobudějovickou bránu.

Konečná prohra 0:6 vyzněla pro Čáslav vzhledem k postavení týmů v tabulce a k možnostem hráčských kádrů ještě lichotivě. „Pokud budu upřímný, tak bych byl naštvaný, kdybych se trmácel přes sto padesát kilometrů do Českých Budějovic a tam dostal ranec gólů na dlouhý návrat domů. Takhle byla ta sobota zabitá fotbalem a cestováním o něco snesitelnější,“ zmínil kouč Luboš Hájek.

„Musely jsme hodně bránit, ale na to, že České Budějovice jsou první tabulce, tak si myslím, že skóre zápasu dopadlo dobře,“ konstatovala čáslavská fotbalistka Petra Havránková.

SK Dynamo České Budějovice – FK Čáslav 6:0 (3:0) Rozhodčí: M. D. Velfl - R. Kroupa, T. Novák. Hrací doba: 2x 45 minut. Čáslav: K. Rozsypálková - K. Bělohlávková, A. Vrabcová, M. Blehová, A. Drážková - L. Vokounová, I. Ondráčková, E. Panýrková, A. Čudová, Kar. Rozsypálková - V. Pospíšilová. Průběžně střídaly: N. Veselá, P. Havránková. Trenér: L. Hájek. Zbývající výsledky: Třebeš - Dukla Praha B 0:2, Trutnov - Braník 1:8, Most-Souš/Dobroměřice - Mělník 8:0, Jihlava - Bohemians 1905 4:2, Sparta Praha B - Teplice 8:0, Zaječice - Roudnice nad Labem 0:4.

Další prohospodařená první půle potěšila Most

Utkání hodně podobné tomu minulému v Třebeši, a dokonce se stejným výsledkem, odehrály čáslavské fotbalistky v neděli 1. října doma s Mostem. Opět zbytečně prohospodařily první poločas a gólovou ztrátu po zlepšeném výkonu už nedohnaly.

Velkým problémem Čáslavi tentokrát byla přesnost přihrávek. Když se k tomu přidal téměř nulový pohyb hráček bez míče, měl soupeř svůj úkol, kdy si chtěl připsat první bodový zisk na cizím hřišti, hodně usnadněný.

„Počet zkažených přihrávek jsme vykázali v první půli opravdu hodně vysoký,“ potvrdil čáslavský trenér Luboš Hájek. A nelíbilo se mu ani to, že když už jeho některá z jeho svěřenkyň byla u míče, ostatní holky jen sledovaly, co s ním udělá, a nabídka nebyla žádná.

Druhý poločas vypadal ze strany domácího týmu po domluvě v kabině a změnách v sestavě přece jen lépe. Čáslavandy předvedly mnohem záživnější fotbal a s ním přišly i dva góly. „Škoda, že se nám nepodařilo vstřelit kontaktní branku, holky by to ještě více nakoplo,“ podotkl Luboš Hájek. „Každopádně zápas zase skončil zbytečnou prohrou s protivníkem, jemuž se můžeme ve druhé lize dorostenek rovnat,“ zdůraznil.

„Druhý poločas už byl lepší a myslím si, že jsme měly i na to vyrovnat, ale bohužel se to nepovedlo,“ řekla čáslavská fotbalistka Amálie Čudová, která jeden gól vstřelila a k druhému přispěla tím, že na ni byl penaltový faul, který ze značky pokutového kopu s přehledem potrestala E. Panýrková.

FK Čáslav – FK Most-Souš/FK Dobroměřice 2:5 (0:3) Branky a asistence Čáslavi: A. Čudová (E. Panýrková) - 1:3, E. Panýrková (pokutový kop) - 2:4. Rozhodčí: J. Svoboda - J. Šnábl, V. Ziegler. Hrací doba: 2x 45 minut. Čáslav: K. Rozsypálková - A. Čejková, I. Ondráčková, A. Vrabcová, A. Drážková - Luc. Vokounová, L. Vokounová, E. Panýrková, E. Skaláková - V. Pospíšilová, A. Čudová. Průběžně střídaly: M. Blehová, K. Bělohlávková, Kar. Rozsypálková, N. Veselá. Trenér: L. Hájek. Zbývající výsledky: Roudnice nad Labem - Jihlava 0:7, Bohemians 1905 - České Budějovice 1:4, Dukla Praha B - Trutnov 3:1, Mělník - Třebeš 0:2, Zaječice - Sparta Praha B 0:14, Braník - Teplice 7:3.

Tragikomedie v Třebeši naštěstí skončila

Neschopnost zopakovat solidní výkon z minulého utkání opět potvrdily hráčky Čáslavi v sobotu 23. září v královéhradecké Třebeši. Když k tomu v prvním poločase přidaly tragikomické fotbalové prvky, bodový zisk se jim rychle vzdálil.

Jako by se na zápas ani netěšily, tak vypadaly čáslavské fotbalistky před samotnou ranní cestou minibusem i po vstupu na hřiště. Přitom po minulém víkendu měly za sebou pětigólovou výhru s Trutnovem a následoval hratelný soupeř, který po čtyřech kolech nezískal žádný bod. Jenže neskončila ani první minuta a už se nažhavený domácí tým po rohovém kopu ujal vedení. Ani to ale Čáslavandy neprobralo a po mdlém výkonu si nechaly dát další tři branky, z nichž jedna byla vlastní a další se k tomu hodně přiblížila.

„To snad není možný,“ kroutil na střídačce hlavou čáslavský trenér Luboš Hájek, který si tak měl o poločasové přestávce se svými svěřenkyněmi o čem povídat. Mimo jiné také o tom, proč mu jedna z nich zatajila bolest zad a i přes obvyklý dotaz na zdravotní stav se nechala zařadit do základní sestavy. Podle toho při větší zátěži vypadala její hra a byla brzy vystřídána.

„Kabinou se trochu přehnala bouřka, ale cítil jsem potřebu holky probudit, protože na hřišti to byla z jejich strany v první půli příšernost hlavně bez pohybu a přesných přihrávek. Řekli jsme si, že to hodíme za hlavu a zkusíme hrát po přestávce úplně jinak. Udělali jsme i nějaké změny v sestavě a ono to zafungovalo,“ uvedl Luboš Hájek.

Čáslavandy si sice ve druhém poločase neodpustily ještě jedno defenzivní zaváhání potrestané gólem, ovšem jinak už převzaly aktivitu a hrály podobně jako s Trutnovem. S výrazně zlepšeným výkonem se dostavily i dvě branky, které si po důrazu v malém vápně připsala nejmladší hráčka na hřišti, ještě dvanáctiletá Luc. Vokounová.

„Když mě trenér poslal z obrany do útoku, nechtěla jsem tam jít, protože jsem se bála. Bylo to pro mě nové, ale ty dva góly mi pomohly,“ přiznala se Lucie Vokounová. „Kdybychom hrály v prvním poločase lépe, mohly jsme aspoň remizovat, nebo vyhrát,“ vystihla pointu celého utkání.

