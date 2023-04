Jarní série nevýrazných výkonů fotbalistek Čáslavi pokračovala se Suchdolem

Čtenář reportér

/FOTOGALERIE/ Deka, jež by bylo potřeba co nejrychleji setřást, padla v úvodu jara na fotbalistky Čáslavi. Dokumentoval to v sobotu 15. dubna i jejich duel se Suchdolem, který shodou okolností podruhé v sezoně nakonec přivítaly na domácí umělé trávě.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Z fotbalového okresního přeboru starších žáků: FK Čáslav dívky - TJ Sokol Družba Suchdol 0:4 (0:2). | Foto: Pavla Hájková

Hrubé individuální chyby a impotentní útočná snaha. To byly hlavní důvody už třetí jarní prohry čáslavských hráček v okresním přeboru starších žáků. Na konci předzápasového rozcvičení nepotěšila ani zpráva klíčové hráčky I. Ondráčkové, že kvůli bolesti v koleni nemůže nastoupit. Hned první dva góly dostali hosté ze Suchdola jako dárek. Míč na zlatém podnose jim v rozmezí pěti minut předložily brankářka K. Rozsypálková a K. Bělohlávková. Zmar pak ještě dokonala čtvrtá branka, kdy K. Rozsypálková nedokázala zkrotit ve svých rukavicích kluzký balon. Dívčí výběr Kutnohorska obral na turnaji o body vítěze a dostal nejméně gólů O nic lepší nebylo z pohledu čáslavských dívek ani zakončení, protože ze dvou nebo tří propagačních střel za celý zápas se soupeř určitě nerozklepe, nemluvě o nějaké vyložené šanci. Čáslavandy tak v tabulce klesly z podzimního čtvrtého místa až na osmou příčku. „Nebudeme brečet, ale holky si musí uvědomit, pokud chtějí začít vyhrávat, že vše se odvíjí od jejich přístupu v trénincích. I ty musí odmakat, jinak pak v zápasech nemají z čeho brát,“ podotkl čáslavský trenér Luboš Hájek. „S Tupadly, s Chotusicemi i se Suchdolem jsme se oproti podzimu zhoršili výsledkově i herně, a to jsme všechny tři jarní utkání odehráli doma,“ připomněl s tím, že čtvrté v pořadí budou v sobotu 22. května od 15 hodin Bratčice. A proč nakonec přišla vhod umělá tráva v Čáslavi? V Suchdole přestavují kabiny, a tak se mělo hrát v Nepoměřicích, ovšem tam to po vydatných deštích na podmáčeném terénu nešlo. FK Čáslav dívky – TJ Sokol Družba Suchdol 0:4 (0:2)



Rozhodčí: R. Pařez. Hrací doba: 2x 35 minut.



Čáslav dívky: K. Rozsypálková - K. Volencová, A. Vrabcová, A. Drážková - J. Brychtová, L. Hájková, E. Panýrková, L. Vokounová - N. Levinská. Průběžně střídaly: K. Bělohlávková, M. Kombercová, E. Bednářová, N. Veselá, Kar. Rozsypálková. Trenér: L. Hájek.



Zbývající výsledky: Kutná Hora B - Nové Dvory/Církvice 15:0, Křesetice/Malešov B - Malešov/Křesetice A 0:3, Záboří nad Labem - Sázava 0:2, Chotusice - Malín/Hlízov 6:0, Tupadly - Uhlířské Janovice 0:4, Bratčice - Zbraslavice (středa 10. května od 18.00 hodin). Hrající trenérka prokázala s Chotusicemi hodně odvahy S neobvyklým experimentem vstoupily v sobotu 8. dubna do soutěžního utkání s Chotusicemi fotbalistky Čáslavi. Trenérské taktovky se po předchozí domluvě ujala hráčka Kar. Rozsypálková. Stanovila základní sestavu a režírovala střídání. Na rozdíl od trenéra L. Hájka měla i jiný pohled, když třeba hned od úvodní minuty poslala na hrací plochu spoluhráčku, která vynechala téměř celou zimní přípravu. „Překvapilo mě to, ale volbu jsem respektoval,“ zareagoval čáslavský trenér Luboš Hájek. Bylo pro něj zajímavé po celou dobu sledovat, jak se s novou situací dívky popasovaly, i když výsledek zápasu tím z jejich strany možná utrpěl. Galerie 29 fotografií › „Výsledky v jarní části sezony okresního přeboru starších žáků by pro nás stejně neměly být prvořadé. Soustředit bychom se spíš chtěli na posilování pozitivních vztahů v kolektivu, poctivou práci v tréninku a na celkovou přípravu pro přechod do dorostenecké kategorie, pokud tedy o to budou mít starší holky vůbec zájem a s fotbalem raději neskončí,“ předeslal Luboš Hájek. Co se týká samotného utkání s Chotusicemi, tak klíčové okamžiky přinesl závěr prvního poločasu. Trefa N. Levinské po kombinaci s E. Panýrkovou nejdřív nebyla uznána kvůli ofsajdu a chvíli poté poslal S. Hudák dvěma slepenými góly hosty do dvoubrankového vedení. Chotusice ho ve druhé půli ještě navýšily a odpovědí Čáslavi byl už jen jediný střelecký zápis E. Panýrkové po pěkné průnikové přihrávce L. Hájkové. Největší potlesk si vysloužila brankářka K. Rozsypálková, když na konci zápasu efektně lapila pokutový kop S. Hudáka. FK Čáslav dívky – FK Chotusice 1932 1:3 (0:2)



Branka a asistence Čáslavi: E. Panýrková (L. Hájková) - 1:3. Rozhodčí: M. Matz. Hrací doba: 2x 35 minut.



Čáslav dívky: K. Rozsypálková - M. Kombercová, A. Vrabcová, A. Drážková - L. Vokounová, I. Ondráčková, E. Panýrková, N. Levinská - L. Hájková. Průběžně střídaly: K. Bělohlávková, K. Volencová, Kar. Rozsypálková, E. Bednářová, E. Skaláková, N. Veselá. Trenér: L. Hájek.



Zbývající výsledky: Uhlířské Janovice - Záboří nad Labem 6:0, Sázava - Kutná Hora B 2:2, Malín/Hlízov - Tupadly 2:1, Nové Dvory/Církvice - Křesetice/Malešov B 1:0, Malešov/Křesetice A - Bratčice 3:2, Zbraslavice - Suchdol 1:4. Nové dresy v jarní premiéře s Tupadly štěstí nepřinesly V nových dresech vstoupily do jarní části mistrovské fotbalové sezony starší žákyně Čáslavi. Vítězný křest jim ale v neděli 2. dubna na umělé trávě nedopřály, protože nedokázaly odpovědět na jediný gól tupadelského T. Peroutky z desáté minuty. Galerie 37 fotografií › Střeleckou nemohoucnost, která pokračovala od generálky se sdruženým týmem Malín/Hlízov, dokumentovala hned v úvodu utkání E. Panýrková. Ta sice ve vyložené šanci chtěla míč usměrnit po zemi k tyči, ale vůbec netrefila 'zařízení'. Osamocená před brankářem J. Hlavou při dorážce neuspěla ještě v prvním poločase ani K. Bělohlávková. Náznaky několika dalších příležitostí domácího týmu pak vyřešil pozičně dobře hrající stoper J. Buřič. „Snad to bude příště lepší a po dvou zápasech už zase vstřelíme nějaký gól. Nejlépe vítězný,“ přál si před zápasem s Chotusicemi čáslavský trenér Luboš Hájek. FK Čáslav dívky – TJ Star Tupadly 0:1 (0:1)



Rozhodčí: J. Šanda. Hrací doba: 2x 35 minut.



Čáslav dívky: K. Rozsypálková - K. Bělohlávková, A. Vrabcová, K. Volencová - L. Vokounová, I. Ondráčková, E. Panýrková, N. Levinská - Kar. Rozsypálková. Průběžně střídaly: A. Drážková, N. Veselá, E. Bednářová, L. Hájková, M. Kombercová, J. Brychtová, N. Lavická. Trenér: L. Hájek.



Zbývající výsledky: Chotusice - Zbraslavice 10:0, Nové Dvory/Církvice - Bratčice 1:4, Křesetice/Malešov B - Sázava 2:13, Záboří nad Labem - Kutná Hora B 0:18, Malešov/Křesetice A - Suchdol 0:5, Uhlířské Janovice - Malín/Hlízov (pondělí 8. května od 15.00 hodin). Fotbalistky Čáslavi si v jarní generálce nenechaly nic líbit. V rámci pravidel Pavla Hájková