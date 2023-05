/VIDEO, FOTOGALERIE/ Jen v superlativech by se dalo psát o fotbalovém galapředstavení čáslavských starších žákyň v Sázavě. Byla to z jejich strany v sobotu 13. května opravdu neskutečná paráda a předvedly jednoznačně nejlepší výkon v celé sezoně. Senzačně tak zakončily sérií tří zápasů s těžšími soupeři v rozmezí deseti dnů.

Vítězný pokřik fotbalistek Čáslavi po výhře 4:1 v Sázavě | Video: Deník/Luboš Hájek

Po překvapivé a teprve druhé prohře v soutěžním ročníku se Sázava nevrátila do čela tabulky okresního přeboru a přišla o domácí neporazitelnost. Čáslavandy navíc udržely na uzdě nejlepšího kanonýra soutěže D. Zinkeho, který si na rozšíření úctyhodné 62gólové sbírky bude muset počkat.

„Klobouk dolů, co holky předvedly. Moc mě to bavilo, kéž by tohle byl jejich standard. Z našeho pohledu asi můžeme mluvit o předčasném vrcholu sezony. Jsem rád, že jsme si to všichni náramně užili, ale samozřejmě tomu nejdřív předcházela poctivá dřina na hřišti,“ radoval se čáslavský trenér Luboš Hájek.

Hostující hráčky si díky trefám N. Levinské, L. Vokounové a E. Panýrkové vytvořily už v prvním poločase třígólový polštář, který po hodině hry ještě zvýraznila E. Panýrková proměněnou penaltou po faulu na Kar. Rozsypálkovou. Sázava se alespoň čestného úspěchu dočkala necelých pět minut před koncem utkání.

Čáslavandy zanechaly v Sázavě vynikající dojem a někteří místní diváci jim v průběhu zápasu začali i přát. „Ty si vás teda namazaly na chleba,“ zaznělo od nich hned několikrát. A to ještě střely L. Vokounové, K. Volencové a N. Levinské zastavila kovová konstrukce domácí brány.

„Až mě překvapilo, jaký suverénní výkon holky podaly. O poločasové přestávce jsem jim prakticky neměl co vytknout a na podobné vlně se vezly také ve druhé půli, i když síly jim s blížícím se závěrem utkání ubývaly. Dodržely stanovenou taktiku a vůbec všechno, na čem se snažíme na trénincích pracovat. Vše si prostě dokonale sedlo a společný spontánní potlesk v kabině to podtrhl,“ dal svým svěřenkyním velký palec nahoru Luboš Hájek.

Úspěch v Sázavě byl bezesporu dílem celého kolektivu, nicméně největší kredit čáslavský kouč udělil famózní stoperce A. Vrabcové a zdravě sebevědomé středopolařce E. Panýrkové.

FK Kavalier Sázava – FK Čáslav dívky 1:4 (0:3)



Branky a asistence Čáslavi: N. Levinská (bez asistence) - 0:1, L. Vokounová (E. Panýrková) - 0:2, E. Panýrková (N. Levinská) - 0:3, E. Panýrková (pokutový kop) - 0:4. Rozhodčí: J. Uher. Hrací doba: 2x 35 minut.



Čáslav dívky: K. Rozsypálková - K. Bělohlávková, A. Vrabcová, A. Drážková - L. Vokounová, I. Ondráčková, E. Panýrková, N. Levinská - E. Bednářová. Průběžně střídaly: K. Volencová, N. Veselá, M. Kombercová, Kar. Rozsypálková. Trenér: L. Hájek.



Zbývající výsledky: Malín/Hlízov - Kutná Hora B 1:2, Nové Dvory/Církvice - Zbraslavice 4:0, Záboří nad Labem - Malešov/Křesetice A 2:2, Suchdol - Chotusice 3:0, Křesetice/Malešov B - Uhlířské Janovice 0:3, Bratčice – Tupadly 2:3.

Snaživý výkon alespoň odvrátil výsledkový průšvih

Že i s týmem z nejvyšších pater tabulky se dá sehrát celkem vyrovnaná partie, se přesvědčily fotbalistky Čáslavi v neděli 7. května, kdy hostily kutnohorskou rezervu starších žáků. „Vůbec jsme nemusely pohrát,“ shodly se hráčky po utkání.

Na začátku ale mohly být rády, že ze tří šancí, které si hosté v úvodní pětiminutovce vypracovali, se gólově ujala pouze jedna. S přibývajícím časem to už takový uragán nebyl a do hry se dostaly i Čáslavandy. Poločasové skóre 1:2, když na rozdíl jedné branky snížila po chybě kutnohorské obrany N. Levinská, jim dávalo naději pokusit se o překvapení.

Dalším povzbuzením sice byla hned zkraje druhé půle tyč po střele E. Panýrkové, ale jinak se i přes snaživý výkon dívek přece jen projevila větší fotbalová kvalita na straně soupeře, který v Čáslavi nakonec vyhrál 4:1.

„Holky se ještě pořád nevyvarovaly individuálních chyb a měly problémy s dodržováním stanovené taktiky. Až tohle zlepší, přijdou úspěchy a budeme mít z toho všichni radost. Přiznám se, že zápas s kutnohorským béčkem dopadl výsledkově líp, než jsem očekával. Teď ještě se ctí přežít souboj v Sázavě s druhým lídrem soutěže,“ uvedl čáslavský trenér Luboš Hájek.

FK Čáslav dívky – Sparta Kutná Hora B 1:4 (1:2)



Branka a asistence Čáslavi: N. Levinská (bez asistence) - 1:2. Rozhodčí: J. Šanda. Hrací doba: 2x 35 minut.



Čáslav dívky: K. Rozsypálková - K. Bělohlávková, A. Vrabcová, A. Drážková - M. Kombercová, I. Ondráčková, E. Panýrková, N. Levinská - E. Bednářová. Průběžně střídaly: E. Skaláková, N. Veselá, K. Volencová, L. Hájková, P. Havránková, Kar. Rozsypálková. Trenér: L. Hájek.



Zbývající výsledky: Uhlířské Janovice - Bratčice 6:2, Malín/Hlízov - Křesetice/Malešov B 5:0, Tupadly - Suchdol 0:7, Zbraslavice - Sázava 0:15, Chotusice - Záboří nad Labem 9:1, Malešov/Křesetice A - Nové Dvory/Církvice 4:0.

Lepení gólů šlo líp uhlířům. Brali za to tři body

Sérií tří zápasů s těžšími soupeři v rozmezí deseti dnů zahájily čáslavské fotbalistky ve čtvrtek 4. května s tím tabulkově nejpřijatelnějším, a sice s Uhlířskými Janovicemi. Ty měly v duelu, který se vyznačoval takzvanými slepenými góly, lepší koncovku.

Uhlíři se dostali do dvougólového vedení v rozmezí 20. a 25. minuty a tímto skóre i vyhráli první poločas. Těsně po přestávce však stačily v 38. a 40. minutě dvě velmi pěkné průnikové přihrávky A. Vrabcové a L. Hájkové adresované E. Panýrkové, kterou trenér L. Hájek vysunul v úvodu druhé půle do útoku, a rázem bylo vyrovnáno. A z pohledu Čáslavi mohlo být i veseleji, kdyby střelkyně proměnila alespoň ještě jednu ze svých dvou dalších šancí.

Odpověď soupeře přišla nejen v podobě zatažení nejlepšího hráče a kapitána týmu Š. Dastycha na post stopera, ale hlavně dvojím zápisem do střelecké listiny v 43. a 45. minutě. Na to už hráčky domácího celku nestačily zareagovat a přenechaly tak všechny body na export do Uhlířských Janovic.

FK Čáslav dívky – FK Uhlířské Janovice 2:4 (0:2)



Branky a asistence Čáslavi: E. Panýrková (A. Vrabcová) - 1:2, E. Panýrková (L. Hájková) - 2:2. Rozhodčí: M. Klobása. Hrací doba: 2x 35 minut.



Čáslav dívky: K. Rozsypálková - K. Bělohlávková, A. Vrabcová, A. Drážková - L. Vokounová, I. Ondráčková, E. Panýrková, N. Levinská - L. Hájková. Průběžně střídaly: J. Kapková, M. Kombercová, E. Bednářová, Kar. Rozsypálková, E. Skaláková, K. Volencová, N. Veselá. Trenér: L. Hájek.



Zbývající výsledky: Kutná Hora B - Křesetice/Malešov B 6:0, Zbraslavice - Tupadly 2:7, Malín/Hlízov - Záboří nad Labem 3:1, Sázava - Bratčice 9:1, Malešov/Křesetice A - Chotusice 0:3, Nové Dvory/Církvice - Suchdol 0:9.

