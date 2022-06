FOTO: Židovský kamarád Minka Eisner se do Čáslavi už nevrátil

Čtenář reportér Čtenář

Začátkem června si připomínáme výročí deportace Židů z Kutnohorska do Terezína. V Čáslavi a Kutné Hoře tak zanikla židovská komunita, obdobná situace byla v celém kutnohorském okrese. 5. června 1942 byla většina židovských spoluobčanů deportována z kolínského shromaždiště do Terezína a pak dále na východ, do vyhlazovacích táborů. Jen málo lidí přežilo peklo těchto nacistických zařízení. Připomeňme si tyto události příběhem dvou čáslavských kamarádů.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Miloš Minka Eisner. | Foto: Václav Moravec