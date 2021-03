V zimní vlně vycházíme vstříc také školám a na druhou polovinu března připravujeme sérii pracovních listů pro žáky druhého stupně a k nim metodické listy pro pedagogy. Svou roli zprostředkovatele umění rozehráváme také na instagramu GASK, kde pro Vás připravujeme příspěvky k jednotlivým výstavním programům, stálé expozici Stavy mysli / Za obrazem – Obměny a intervence, akvizicím GASK nebo k budově jezuitské koleje.

GASK nespí, přináší další porci umění!

To, že nespí ani naše Lektorské centrum, je zřejmé již z úvodu. Na jeho program vás již nalákala jeho vedoucí Karin Vrátná Militká, která se svým týmem připravila zajímavé online setkání v rámci doprovodného programu GASK rodinám – tentokrát tematicky zaměřené na výstavu Dagmar Šubrtové Stella Maris. Ve středu 17. března si rodiče s dětmi od 2 do 5 let během výtvarného hraní připraví barevný experiment a v sobotu 20. března si děti nad 6 let pohrají s barvami a hmotami a budou objevovat nekonečný prostor kolem i uvnitř nás a sledovat změny, které se dějí mezi námi a přírodou. Více info ZDE.

Schází Vám umění stejně jako nám? Jestliže ano, tak Vás jistě potěší reinstalace výstavy The Great Oxidation Event Johany Střížkové. Do venkovního prostoru GASK, konkrétně na nádvoří za vchodem ze Smíškovy ulice, byl umístěn vstupní relikviář Johany Střížkové a ostatní relikviáře jsme pro Vás přesunuli co nejblíže k oknům. Za skleněnými dveřmi si můžete prohlédnout trojici velkoformátových tisků, uprostřed s dominující fotografií atakovanou řasovým roztokem. Pro intenzivnější zážitek doporučujeme video, které je součástí instalace. Vše je k vidění každý den od 10 do 22 hodin a ve večerním čase je expozice nasvícena. Instalace potrvá do 28. března a video mapující původní výstavu lze zhlédnout ZDE.

Už v březnu si budete moci procházku zahradami galerie zpříjemnit občerstvením

Od dubna ožijí zahrady jezuitské koleje dalšími uměleckými díly v rámci projektu GASK pod širým nebem. Jedním z prvních děl bude plastika Jiřího Středy s příznačným názvem pro dnešní dobu "Co víme", která je jednou z posledních akvizic GASK v loňském roce. Další dílo bude vybráno z tvorby Dagmar Šubrtové. Už během března navíc otevře v zahradách GASK své okénko bistro Zero point, takže si budete moci venkovní procházku zpříjemnit skvělým občerstvením.

Umění Vám přinášíme i prostřednictvím videa Tanec na hrobě Šípkové Růženky. Jde o novomediální intervenci v situaci, kdy „spící“ umělecká díla v době koronavirového lockdownu čekají na své znovuoživení a znovuobjevení. Protančete se s námi stálou expozicí GASK a podívejte se na ni ze zcela jiné perspektivy!

Ve středu 3. března v novém holešovickém ateliéru Prasklo, za kterým stojí designérka Petra Švejdarová a fotografka Klára Horáčková, natáčela Česká televize o jejich tvorbě, jež kombinuje ušlechtilý beton s recyklovaným sklem. Do pořadu Gejzír byla přizvána i naše kurátorka Veronika Marešová. Promluvila o tom, proč Prasklo vybrala do galerijního Design shopu, jak vnímá perspektivy této nové české značky a co dále GASK ve spolupráci s Prasklem připravuje. Sledujte nás na sociálních sítích a brzy se dozvíte víc.

Autor: Tým Galerie Středočeského kraje Kutná Hora