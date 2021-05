A než se dveře galerie budou moci znovu otevřít, můžete se naladit v zahradách jezuitské koleje, kde jsme instalovali, v rámci výstavy GASK pod širým nebem, další dvě plastiky.

A jaké výstavy Vás tedy čekají po otevření galerie?

Týmu GASK se podařilo zajistit prodloužení výstavy Josef Svoboda – Scénograf až do konce srpna. Monumentální dílo této výjimečné osobnosti si tak můžeme připomínat po celé léto. V expozici se setkáte s chronologicky řazeným výběrem reprezentativních inscenací, s originálními scénografickými návrhy (některé z nich jsou veřejně k vidění vůbec poprvé) a s modely scén. Můžete také zhlédnout dobové dokumentární filmy, ale především budete vtaženi do Svobodova magického světa pomocí audiovizuálních médií, velkoplošných projekcí, dynamického obrazu a zvuku, které zprostředkovávají Svobodovy zásadní scénografické přístupy a zároveň umožňují silný vizuální a emocionální zážitek. Více o výstavě najdete ZDE.

Od 25. dubna pro vás budou nainstalovány čtyři nové výstavy: Tondeo materiam Petra Písaříka, Nejistý popud Alžběty Josefy, Řád a náhoda Jana Kubíčka a Lidé chleba A Masky smrti Adély Součkové. Představme si v návaznosti na minulý newsletter další dvě z nich.

Řád a náhoda – Jan Kubíček

Jan Kubíček, rodák z Kolína, patřil k progresivním osobnostem českého výtvarného umění druhé poloviny 20. století. Vytvářel série obrazů, objektů, kreseb, koláží či grafických listů, v nichž systematicky rozvíjel určité nápady, než do důsledků vyčerpal jejich možnosti. Tím se mu však otevíraly další obzory. Využíval ovšem i náhodu, jež každý systém oživuje a zároveň se stává jeho přirozenou součástí. Připravovaná výstava je založena především na okruzích kreseb, v nichž můžeme sledovat vývoj umělcových představ. Proto jsou pro jeho tvorbu podstatné. Jejich působivost však umocňuje několik dalších obrazů a objektů, které tvoří akcenty, rytmus a předěly celé instalační koncepce.

Lidé chleba a masky smrti – Adéla Součková

Adéla Součková se dlouhodobě pohybuje na pomezí několika médií – malby, kresby, textu, videa a performance. Už několik let pracuje s technikou modrotisku na látce; spolupracuje se strážnickou dílnou. V GASK vystaví díla ze souborů, které vznikaly v posledních třech letech a pro autorku příznačně propojují tradici i současnost. Zatímco soubor textilních stél inspirovalo setkání s arménskými středověkými náhrobky, malby fontán se zabývají podobou vody na rozhraní živého a neživého světa.



GASK pod širým nebem se rozrostl

Venkovní výstava GASK pod širým nebem se rozrostla o další dvě díla. Dagmar Šubrtová obohatila ve středu 14. dubna zahrady u jezuitské koleje o další kovový objekt, tentokrát ve tvaru keře, s názvem Ten, jenž byl zapomenut. Intervence do krajiny vznikla pro zahrady GASK a má být i pro návštěvníky podnětem k zamyšlení nad revitalizací a údržbou zeleně. Okolní keře se budou postupně zelenat, zatímco TEN bude rezivět. Najdete ho nedaleko vchodu do zahrad z Kremnické ulice. V pátek 16. dubna byly instalovány plastiky sochaře, grafika a vysokoškolského pedagoga Jindřicha Zeithammla KE TŘEM. Jde o trojici betonových skořepin, vycházejících ze základních oblých geometrických tvarů a umístěných na travnaté ploše před štábním domem.





Na děti čeká Ne/tábor

Co všechno vzal dětem tento školní rok, mohou intenzivně prožít během letních výtvarných dílen s názvem Ne/tábor GASK, jehož 12. ročník nese název Perpetuum mobile. Zde budou mít možnost vrátit se do světa kamarádů, experimentování a objevování. Výtvarně, hudebně i dramaticky prožijí výstavu Adély Součkové, která je provede od mytologie až do současnosti a naučí je vidět souvislosti úplně ve všem. Dílny jsou určené dětem ve věku od 5 do 12 let a mládeži od 13 do 19 let. Kontakt a rezervace: pouze telefonicky na čísle 725 607 390 od 17. května v 9.00 hodin.



Autor: Tým Galerie Středočeského kraje Kutná Hora