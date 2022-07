Heligonky se rozezní v Roztěži počtvrté

Spolek přátel muzikanta Mirka Jiřišty v Kutné Hoře srdečně zve všechny příznivce harmonik do Roztěže, kde se v restauraci bývalých lázní uskuteční 4. Setkání harmonikářů - Roztěžská heligonka a to v sobotu 30. července od 14 do 18 hodin.

Heligonkáři v Roztěži. Duo Míla Mitošenka a Vladimír Jích. | Foto: Karel Novotný