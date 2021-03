Odstartoval jubilejní 20. ročník ankety Strom roku České republiky. Na www.stromroku.cz mohou lidé nominovat své favority až do Dne Země 22. dubna. Podat návrh může kdokoli – jednotlivci, rodiny, sdružení, firmy, školy i obce. Dvanáct nejzajímavějších finalistů, kteří vzejdou z výběru poroty, bude soutěžit o titul Strom roku v letním online hlasování.

Titul Strom roku zamířil v roce 2020 k Jabloni u Lidmanů do Machova uprostřed chráněné krajinné oblasti Broumovsko. | Foto: archiv pořadatelů

Nejpopulárnější strom navíc postoupí do celoevropského kola. To má za sebou loňský Strom roku Jabloň u Lidmanů. Zda uspěla v evropské konkurenci odhalí na www.evropskystromroku.cz Nadace Partnerství 17. března v 15 hodin.



V možná nejpopulárnější české anketě věnované životnímu prostředí se za dvacetiletou historii sešlo již 1 531 stromových přihlášek. „I když anketu Strom roku může vyhrát jen jeden strom, pro mě jsou vítězi všechny přihlášené. To, že jsou nominovány do ankety, totiž znamená, že je někdo má rád, zajímá se a pečuje o ně,“ nabádá Silvie Zeinerová Sanža z pořadatelské Nadace Partnerství.