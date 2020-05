Hledají dobrovolníky pro doučování dětí či dohled v příměstských táborech

Rodinné centrum Kopretina, které sídlí v Čáslavi, bude pořádat příměstské tábory v termínech od 13. do 17. července pro děti od 5 let a 10. až 14. srpna pro děti od první třídy. Program bude realizován pomocí výletů. Není podmínkou absolvovat celý týden. Orientačně denní program trvá od 8 do 16 až 17 hodin. K provozování tábora hledají dobrovolníky, kteří by se zapojili do volnočasových aktivit s dětmi.

Oblastní charita Kutná Hora pořádá také příměstské tábory | Foto: archiv charity