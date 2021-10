Své výtvory můžete pak zaslat na adresu eva.kovanicova@denik.cz a my vám je rádi uveřejníme na našich webových stránkách Kutnohorského deníku .

/FOTOGALERIE/ Ten správný lék na podzimní splíny je kreativní tvoření. A jak jinak, než s tím, co nám příroda v tomto ročním období nabízí v celé své barevnosti. Nechte se inspirovat originálními nápady naší čtenářky Aleny Prausové.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.